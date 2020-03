V Číne si ľudia po epidémii koronavírusu viac cenia prínos iných

Londýn 23. marca (TASR) - Pandémia nového druhu koronavírusu viedla v Číne k výraznej zmene postojov u jej obyvateľstva. Ako vyplýva zo štúdie spoločnosti Glocalities vykonanej počas pandémie SARS-CoV-2, v jej dôsledku sa u Číňanov znížila miera tolerancie individualistického správania, a naopak, zvýšila sa tendencia oceniť prínos iných ľudí. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters.



"(Prieskum) ukázal, že utrpenie a straty na životoch počas pandémie Covid-19 spôsobili, že nastala situácia zásadného resetu v populáciách na celom svete," povedal riaditeľ Glocalities Martijn Lampert. "V časoch izolácie ľudia vo zvýšenie miere oceňujú svojich blížnych, a to najmä tých, ktorí proti kríze bojujú v prvých líniách. Tento model je pravdepodobne univerzálny a aplikovateľný na väčšinu zasiahnutých krajín," dodal.



Spoločnosť Glocalities sídliaca v Holandsku zhromažďovala údaje z Číny v rámci globálneho prieskumu týkajúceho sa dôvery a hodnôt v čase vypuknutia pandémie. Prieskum prebiehal online na vzorke 2022 čínskych občanov od 23. januára do 13. marca, pričom odpovede boli rozdelené na tie, ktoré boli získané pred 5. februárom a na tie, ktoré sa zozbierali až po tomto dni. Analytikom to umožnilo porovnať situáciu pred a po tom, ako začal v rámci preventívnych opatrení pre desiatky miliónov Číňanov platiť zákaz vychádzania a viaceré mestá či provincie zostali úplne uzatvorené.



Pred stanoveným dátumom súhlasilo s tvrdením, že "pravidlá spoločenského správania určujúce dobré mravy považujem za veľmi dôležité" 67 percent opýtaných. Po 5. februári sa ich počet zvýšil na 79 percent.



S vetou "ak dáte ľuďom príliš veľkú slobodu, zneužijú ju" súhlasilo v prvej fáze prieskumu 48 percent účastníkov prieskumu, a v druhej ich počet stúpol na 59 percent.



Výrazné zmeny sa týkali aj postoja k dôvere. Prieskum ukázal, že dôvera vo vzdelávanie stúpla zo 71 na 82 percent vzhľadom na dve fázy prieskumu.



Najzaujímavejšie zistenia zhrnula agentúra Reuters: ľudia kládli väčší dôraz na etiketu, individualistické správanie považovali za neakceptovateľné, viac túžili po poriadku a štruktúre, zvýšila sa dôvera vo vzdelanie a inštitúcie a ľudia si viac cenili prínos iných.



V Číne sa koronavírusom nakazilo 81.000 ľudí a 3270 zomrelo.