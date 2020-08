Prieskum v Holandsku: Konšpiráciám o COVIDe-19 veria najmä extrémisti

Brusel/Amsterdam 17. augusta (TASR) - Približne desať percent Holanďanov verí v konšpiračné teórie, ktoré sa týkajú šírenia nového typu koronavírusu, čo môže predstavovať riziko, pokiaľ ide o očkovanie v prípade objavu účinnej vakcíny proti COVIDu-19. Uviedol to v pondelok spravodajský server DutchNews.nl.



Prieskum spoločnosti Kieskompas, ktorá sa zameriava na voličské nálady Holanďanov, sa uskutočnil na reprezentatívnej vzorke 8000 ľudí zo všetkých relevantných politických strán.



Prieskum ukázal, že najmä priaznivci krajne pravicových strán sú ochotní veriť, že vláda a veľké farmaceutické spoločnosti majú skryté zámery. Napríklad 22 percent voličov krajne pravicovej Strany slobody (PVV) uviedlo, že verí v teóriu, podľa ktorej ľudia budú novou vakcínou proti COVID-19 očipovaní, aby bolo možné sledovať ich pohyb.



V túto možnosť verí aj 20 percent prívržencov ortodoxnej náboženskej Reformovanej politickej strany (SGP).



Ďalšou hypotézou, ktorá sa bežne vyskytuje medzi zástancami konšpiračných teórií v Holandsku, je skutočnosť, že farmaceutické výrobky zámerne šíria choroby, ako je COVID-19, aby následne zarobili na nových vakcínach. Verí tomu 26 percent voličov PVV, 17 percent voličov ultrapravicového Fóra pre demokraciu (FvD), ale aj 13 percent priaznivcov Socialistickej strany (SP) a desať percent podporovateľov strany 50Plus, ktorá bojuje za záujmy dôchodcov.



"Ľavicoví a pravicoví extrémisti sú oveľa náchylnejší veriť v sprisahania," uviedol v tejto súvislosti zakladateľ spoločnosti Kieskompas André Krouwel, ktorý pôsobí na Amsterdamskej slobodnej univerzite ako bádateľ v oblasti sociálnych vied.



Spresnil, že to platí viac pre podporovateľov extrémnej pravice než pre ľavicovo orientovaných voličov.



"Extrémne pravicoví voliči nedôverujú žiadnej autorite, zatiaľ čo ľavica verí, že spoločnosť sa môže zmeniť," vysvetlil Krouwel v rozhovore pre holandský denník Trouw.



Podľa jeho slov v prípade pandémií, akou je aj nový druh koronavírusu, je aj tých desať percent "konšpirátorov" rizikompre spoločnosť ako takú.



Upozornil, že nie je problém, ak napríklad 40 percent Američanov verí, že vražda Johna Fitzgeralda Kennedyho bola vopred pripravená, lebo to nemá vplyv na život spoločnosti. Pri pandémii však aj desať percent populácie môže ohroziť verejné zdravie, upozornil.



"Aby bolo možné dosiahnuť účinnú imunitu, treba zaistiť plošné očkovanie," pripomenul Krouwel a dodal, že už teraz možno vidieť, že ak priveľa ľudí porušuje zavedené pravidlá, napríklad dostatočný fyzický odstup medzi osobami, počet nových infekcií opätovne stúpa.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)