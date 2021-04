Prieskum v Maďarsku: Opozícia by tesne porazila Fidesz

Budapešť 22. apríla (TASR) – Zoskupenie šiestich opozičných strán v Maďarsku by v súčasnosti zrejme volilo 49 percent voličov, pričom vládna strana Fidesz by dostala pravdepodobne 48 percent hlasov. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky inštitútu Závecz Research, ktorého výsledky vo štvrtok zverejnilo internetové vydanie týždenníka Heti Világgazdaság.



Zároveň si 41 percent Maďarov myslí, že vo voľbách by zvíťazil Fidesz. Naproti tomu 39 percent opýtaných za favorita považuje opozičné zoskupenie pozostávajúce z Demokratickej koalície (DK), Maďarskej socialistickej strany (MSZP), Jobbiku, ochranárskej strany LMP, Dialógu (Párbeszéd) a strany Momentum.



V porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi si v táboroch rozhodnutých voličov mierne polepšili Fidesz a Jobbik. Fidesz by bolo vo februári naisto volilo 31 percent ľudí, v marci 33 percent a aktuálne 34 percent. Jobbik si v tejto kategórii voličov postupne polepšil z februárových deviatich percent na aprílových 12 percent.



DK si udržala 11-percentnú podporu a stagnujú aj Momentum so šiestimi percentami a MSZP s piatimi percentami. Ďalšie strany neprekročili hranicu dvoch percent.



Celkovo 26 percent voličov nebolo v apríli rozhodnutých pre žiadnu politickú stranu.