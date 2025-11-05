Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 5. november 2025Meniny má Imrich
< sekcia Zahraničie

Prieskum: V Maďarsku si TISZA udržiava náskok pred Fideszom

.
Na archívnej snímke líder maďarskej strany TISZA Peter Magyar. Foto: TASR/AP

Kým TISZA zaznamenala v lete nárast podpory z 32 na 33 percent, v prípade Fideszu to bolo z 26 na 28 percent.

Autor TASR
Budapešť 5. novembra (TASR) - Maďarská mimoparlamentná opozičná strana TISZA aj vládna strana Fidesz si na jeseň oproti letným mesiacom posilnili svoje pozície. Podľa výsledkov októbrového prieskumu verejnej mienky inštitútu Závecz Research, zverejnených v utorok serverom atv.hu, by v októbri volilo stranu TISZA 35 percent a Fidesz 29 percent Maďarov, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Kým TISZA zaznamenala v lete nárast podpory z 32 na 33 percent, v prípade Fideszu to bolo z 26 na 28 percent.

Nerozhodnutých je v októbri 22 percent voličov, vyplýva z výsledkov prieskumu.

Server konštatoval, že v posledných mesiacoch sa politická scéna čoraz viac mení na súboj medzi stranami TISZA a Fidesz, pričom podpora menších strán stagnuje alebo klesá. V budúcoročných parlamentných voľbách je teda možné očakávať vyhrotený súboj práve uvedených dvoch strán.

Stranu Hnutie naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) preferovalo v októbri päť percent, Demokratickú koalíciu (DK) štyri percentá, Maďarskú stranu dvojchvostého psa (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) tri percentá a Momentum jedno percento voličov.

Síce TISZA jasne vedie v prieskume, celkové očakávania víťazstva vo voľbách 2026 sú odlišné. V októbrovom prieskume vyjadrilo 38 percent respondentov názor, že Fidesz má na budúci rok väčšiu šancu na výhru, zatiaľ čo 34 percent očakáva výhru strany TISZA.


(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
.

Neprehliadnite

Žilinka:Rezort postupoval pri záchrankovom tendri v rozpore so zákonmi

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

Bulharsko nemusí byť len o kúpaní, hory sú tu vyššie ako Tatry