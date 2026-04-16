Prieskum v Poľsku: Koho by si zvolili za prezidenta?
Prieskum bol urobený v období od 25. marca do 4. apríla na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov.
Autor TASR
Varšava 16. apríla (TASR) - V prezidentských voľbách v Poľsku by v apríli opäť uspel úradujúci prezident Karol Nawrocki. Vyplýva to z prieskumu agentúry OGB zverejneného v stredu, informuje varšavský spravodajca TASR.
Agentúra do prieskumu zaradila aj ministra zahraničných vecí Radoslawa Sikorského, o ktorom sa v súčasnosti diskutuje aj ako o možnom nástupcovi premiéra Donalda Tuska vo funkcii predsedu Občianskej koalície.
V prvom kole volieb by Nawrocki podľa prieskumu získal 37,7 percenta hlasov a Sikorski 37,1 percenta.
Za nimi sa umiestnili trestne stíhaný europoslanec Grzegorz Braun a líder opozičnej Konfederácie Slawomir Mentzen, ktorých si vybralo v oboch prípadoch viac ako šesť percent respondentov. Adriana Zandberga z opozičnej strany Razem by volilo necelých šesť percent opýtaných a ministra obrany Wladyslawa Kosiniak-Kamysza za ľudovcov si vybrali necelé štyri percentá. Ostatní potenciálni kandidáti získali menej ako tri percentá hlasov.
V simulovanom druhom kole Nawrocki opäť tesne zvíťazil so ziskom 49,08 percenta hlasov pred Sikorským, ktorý by získal 48,4 percenta. Nerozhodnutých zostalo 2,52 percenta respondentov. Po očistení prieskumu od týchto voličov by Nawrocki získal 50,4 percenta.
Tieto výsledky ironicky okomentoval Radoslaw Sikorski. „Gratulujem, Karol Nawrocki,“ napísal na sieti X.
Prieskum bol urobený v období od 25. marca do 4. apríla na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Agentúra do prieskumu zaradila aj ministra zahraničných vecí Radoslawa Sikorského, o ktorom sa v súčasnosti diskutuje aj ako o možnom nástupcovi premiéra Donalda Tuska vo funkcii predsedu Občianskej koalície.
V prvom kole volieb by Nawrocki podľa prieskumu získal 37,7 percenta hlasov a Sikorski 37,1 percenta.
Za nimi sa umiestnili trestne stíhaný europoslanec Grzegorz Braun a líder opozičnej Konfederácie Slawomir Mentzen, ktorých si vybralo v oboch prípadoch viac ako šesť percent respondentov. Adriana Zandberga z opozičnej strany Razem by volilo necelých šesť percent opýtaných a ministra obrany Wladyslawa Kosiniak-Kamysza za ľudovcov si vybrali necelé štyri percentá. Ostatní potenciálni kandidáti získali menej ako tri percentá hlasov.
V simulovanom druhom kole Nawrocki opäť tesne zvíťazil so ziskom 49,08 percenta hlasov pred Sikorským, ktorý by získal 48,4 percenta. Nerozhodnutých zostalo 2,52 percenta respondentov. Po očistení prieskumu od týchto voličov by Nawrocki získal 50,4 percenta.
Tieto výsledky ironicky okomentoval Radoslaw Sikorski. „Gratulujem, Karol Nawrocki,“ napísal na sieti X.
Prieskum bol urobený v období od 25. marca do 4. apríla na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)