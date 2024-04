Prieskum: V Poľsku je najnižšia podpora členstva v EÚ za vyše 10 rokov

Varšava 26. apríla (TASR) - Podpora členstva v Európskej únii v Poľsku klesla na najnižšiu úroveň za vyše desaťročie. V piatok to ukázali výsledky prieskumu verejnej mienky. EÚ sa pritom pripravuje na voľby do Európskeho parlamentu. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AFP.



Po ôsmich rokoch vlády strany Právo a spravodlivosť (PiS) sa k moci v Poľsku v októbri dostala proeurópska koalícia a sľúbila, že zruší zákony zavedené pravicovými populistami. PiS sa často dostávala do sporov so západnými spojencami a s inštitúciami EÚ v Bruseli, práve kvôli ich obavám zo stavu právneho štátu v krajine.



Podľa najnovšieho prieskum Inštitútu CBOS napriek víťazstvu proeurópskeho tábora klesla podpora členstva v EÚ na 77 percent, čo je najnižšia úroveň od roku 2013.



Vlani bola podpora 85-percentná a má ďaleko od najvyššej úrovne 92 percent z roku 2022.



"Stále je veľmi vysoká, ale prieskum potvrdzuje klesajúci trend," povedala pre AFP politologička Anna Materská-Sosnowská z Nadácie Stefana Bátoryho.



Sedemnásť percent odpovedajúcich uviedlo, že sú proti členstvu Poľska v Európskej únii, čo je nárast o sedem percentuálnych bodov z roku 2023 a o 12 percentuálnych bodov spred vyše dvoch rokov. Klesajúci trend podpory súhlasí aj s výsledkami prieskumu Eurobarometer.



Podľa tejto štúdie, robenej pri použití inej metodológie, bolo približne 62 percent Poliakov spokojných s členstvom v EÚ, čo je pokles o desať percentuálnych bodov, než v roku 2002.



Poľská podpora pre EÚ zostala jemne nad európskym priemerom 61 percent, uviedol Eurobarometer.



Podľa Materskej-Sosnowskej sa dá pokles podpory EÚ pripísať "negatívnej kampani, ktorú roky robí" strana PiS. "Ľudia tiež nemajú dostatok vedomostí o tom, čo EÚ v skutočnosti znamená," dodala.