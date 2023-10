Prieskum v Poľsku: Vládna strana PiS by nemala v parlamente väčšinu

Varšava 4. októbra (TASR) - Poľská vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS) by nezískala väčšinu v Sejme, dolnej komore parlamentu, ani v prípade koalície s krajne pravicovou Konfederáciou. Naznačil to najnovší prieskum verejnej mienky pred parlamentnými voľbami 15. októbra. TASR informuje podľa stredajšej správy tlačovej agentúry PAP.



Podľa prieskumu spoločnosti United Surveys pre súkromnú rozhlasovú stanicu RMF FM a noviny Dziennik Gazeta Prawna (DGP) by sa do Sejmu dostalo päť politických zoskupení.



Konzervatívna strana PiS v ňom mala podporu 32 percent, centristická Občianska koalícia (KO) 28,2 percenta a stredopravá Tretia cesta (koalícia Poľsko 2050 a Poľskej ľudovej strany PSL) 11 percent hlasov opýtaných. Štvrté miesto zaujala Nová ľavica (10,2 percenta) a ako piata nasledovala krajne pravicová Konfederácia (10 percent).



V takejto situácii by koalícia KO, Tretej cesty a Novej ľavice mala v novom Sejme 243 kresiel a prípadná koalícia PiS a Konfederácie by obsadila 216 z celkových 460 kresiel.



Podľa prieskumu sa na voľbách 15. októbra mieni zúčastniť 55,9 percenta opýtaných.



Tento prieskum sa uskutočnil 2. októbra v reprezentatívnej vzorke 1000 Poliakov.