V prípade volieb v Nemecku by AfD získala len sedem percent

Berlín 29. novembra (TASR) – Krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko by získala len sedem percent hlasov, ak by sa v súčasnosti konali v Nemecku voľby. Strana má najnižšiu popularitu od júla 2017, vyplýva z prieskumu inštitútu Forsa pre televízie RTL/n-tv.



Podľa prieskumu, o ktorom informovala v nedeľu agentúra DPA, klesla AfD od minulého týždňa o dva percentuálne body.



Vládne strany majú stabilnú podporu. Konzervatívny blok – Kresťanskodemokratická únia a Kresťanskosociálna únia – by získal 37 percent hlasov a Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) 15 percent. Konzervatívci si polepšili o jeden bod, zatiaľ čo SPD poklesla o jeden bod.



Opozičná strana Zelených získala v porovnaní s predchádzajúcim týždňom dva percentuálne body a v prieskume dosiahla 21 percent. Strana Ľavica si polepšila o jeden bod na osem percent, zatiaľ čo Slobodná demokratická strana zostáva na šiestich percentách.



Prieskum na vzorke 2500 respondentov uskutočnil inštitút Forsa medzi 23. a 27. novembrom 2020. Štatistická odchýlka predstavuje 2,5 percenta.