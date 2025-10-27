< sekcia Zahraničie
Prieskum v prvom kole volieb v Čile favorizuje komunistku
Boricovo funkčné obdobie sa skončí v marci 2026 a nemôže znova kandidovať, pretože čilská ústava zakazuje zastávať post prezidenta dve po sebe idúce funkčné obdobia.
Santiago 27. októbra (TASR) - Pred prvým kolom prezidentských volieb v Čile vedie v prieskumoch verejnej mienky kandidátka vládnucej ľavicovej koalície Jeannette Jarová z Komunistickej strany. V druhom kole by však mohla prehrať s oboma svojimi pravicovými súpermi, píše TASR na základe pondelňajšej správy agentúry Reuters.
Prieskum čilského Centra verejných štúdií (CEP) ukázal, že Jarová by zvíťazila v prvom kole s 25 percentami hlasov, druhý José Antonio Kast by získal 23 percent a bývalá ministerka práce Evelyn Mattheiová 12 percent.
Z prieskumu tiež vyplýva, že v druhom kole by Jarovú porazil Kast i Mattheiová. Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutoční 16. novembra a pokiaľ žiaden z kandidátov nedostane viac ako 50 percent hlasov, 14. decembra bude nasledovať druhé kolo.
Mattheiová svoju kampaň vedie v duchu „poriadok, pokrok a nádej“, zatiaľ čo Kast využíva rétoriku tvrdého boja proti zločinu. Kast už v roku 2021 neuspel v prezidentských voľbách proti súčasnej hlave štátu Gabrielovi Boricovi.
