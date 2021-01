Prieskum v USA: Bidenova obľúbenosť stúpa

Washington 19. januára (TASR) - Novozvolený americký prezident Joe Biden prevezme v stredu úrad a Američania majú od neho veľké očakávania a tiež prevažne kladné názory na to, ako zvláda prechod moci. Vyplýva to z nového prieskumu, ktorý pre spravodajskú televíziu CNN uskutočnila a v utorok zverejnila spoločnosť SSRS.



Takéto hodnotenie Bidena "cez ružové okuliare" majú ľudia v období, keď je negatívne vnímanie situácie v Spojených štátoch najhoršie od roku 2009.



Biden zároveň prevezme prezidentský úrad v čase, keď majú ľudia v sebe aj zásoby zhovievavosti: dve tretiny Američanov (66 percent) schvaľuje spôsob, akým Biden pristupuje k odovzdávaniu moci, a jeho obľúbenosť stúpla o sedem percentuálnych bodov v porovnaní s prieskumom v októbri spred prezidentských volieb (priaznivo ho teraz vníma 59 percent oproti vtedajším 52 percentám).



Verejnosť vníma menej pozitívne spôsob, akým zvláda prechod moci zvyšok voleného Washingtonu. Väčšina neschvaľuje bojovný prístup odchádzajúceho prezidenta Donalda Trumpa v období po voľbách (70 percent) a jeho republikáni v Kongrese si vyslúžili podobné negatívne hodnotenie (66 percent). Približne polovica opýtaných (51 percent) schvaľuje spôsob, ako toto obdobie zvládajú demokrati v Kongrese.



Keď už Biden zloží slávnostnú prísahu a potvrdia sa výsledky doplňujúceho kola volieb do Senátu v americkom štáte Georgia, demokrati budú ovládať prezidentský úrad, Snemovňu reprezentantov a Senát (teda dolnú aj hornú komoru Kongresu). Väčšina Američanov vyhlásila, že táto kontrola jednou stranou bude pre krajinu dobrá (53 percent, čiže viac, než 49 percent tých, čo to isté povedali o republikánskej kontrole prezidentského úradu a Kongresu po voľbách v roku 2016), ale menej než tých, čo takto vnímali kontrolu demokratov po voľbách v roku 2008 (59 percent), informovala televízia CNN.