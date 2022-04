Prieskum v USA: Dodávky zbraní na Ukrajinu podporuje 73 percent ľudí

Washington 27. apríla (TASR) - Dodávky zbraní na Ukrajinu podporuje 73 percent Američanov. Väčšina demokratov aj republikánov podporuje sankcie USA voči Rusku, no až polovica Američanov sa obáva, že pre stupňujúce sa napätie medzi Moskvou a Washingtonom sa bude Rusko snažiť ovplyvniť novembrové voľby do Kongresu prostredníctvom dezinformácií a online propagandy. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovala spoločnosť Ipsos pre tlačovú agentúru Reuters, informuje TASR.



Do dvojdňového online prieskumu sa zapojilo 1005 respondentov. Uskutočnil sa v čase plánov USA a ich spojencov dodať na Ukrajinu ďalšie zbrane.



Prieskum ukázal, že respondenti hodnotia kroky amerického prezidenta Joeho Bidena v súvislosti s Ukrajinou lepšie, ako jeho politiku v oblasti ekonomiky či vysokých cien energií. V ďalšom samostatnom prieskume schvaľovalo Bidenov celkový výkon vo funkcii prezidenta len 42 percent opýtaných, čo je doposiaľ najnižšia úroveň popularity v rámci jeho funkčného obdobia.



V predchádzajúcom prieskume, ktorý Ipsos realizoval pre Reuters v marci len krátko predtým, ako sa objavili informácie o masakri civilistov na Ukrajine, podporovalo zásobovanie tejto krajiny zbraňami len 68 percent respondentov.



Rusko v pondelok varovalo Spojené štáty, aby neposielali Ukrajine ďalšiu dodávku zbraní. V rozhovore pre ruskú štátnu televíziu Rossija-24 to povedal veľvyslanec Moskvy vo Washingtone Anatolij Antonov, podľa ktorého by dodávky ďalších zbraní zo strany USA zhoršili situáciu a vyostrili konflikt na Ukrajine.