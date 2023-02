Prieskum: V USA sa ako LGBTQ vlani identifikovalo 7,2 % dospelých ľudí

New York 22. februára (TASR) - Až 7,2 percenta dospelého obyvateľstva v Spojených štátoch sa v roku 2022 považovalo za členov LGBTQ komunity. V porovnaní s rokom 2021 ide o nárast o desatinu percentuálneho bodu. Vyplýva to z prieskumu analytickej spoločnosti Gallup, ktorý bol zverejnený v stredu. TASR správu prevzala z agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na denník New York Daily News.



Spoločnosť Gallup zaznamenala v otázke príslušnosti k LGBTQ komunite narastajúci trend. V roku 2012 sa totiž len 3,5 percent dospelých Američanov identifikovalo ako gejovia, lesby, bisexuáli či transgenderové osoby.



Výskumníci pripisujú zvýšenie počtu LGBTQ osôb mladším generáciám, najmä ľuďom narodeným v rokoch 1997 – 2004, ktorí sa označujú aj ako generácia Z. Až 20 percent dospelých z tejto generácie sa identifikuje ako LGBTQ. Toto číslo je však u mileniálov, čiže osôb narodených v rokoch 1981 – 1996, citeľne nižšie. Za homosexuálov, bisexuálov a trangenderových ľudí sa označuje len 11,2 percenta z nich. Spomedzi ľudí narodených v rokoch 1965 – 1980, v generácii X, patrí do LGBTQ komunity len 3,3 percenta osôb.



Prieskum sa uskutočnil cez telefón na vzorke 10.000 dospelých, ktorí dostali otázku, či sa identifikujú ako lesby, gejovia, bisexuáli, transgenderové osoby alebo inak, napríklad ako pansexuáli alebo asexuáli. Respondenti si mohli vybrať aj viac odpovedí súčasne.



Najväčší počet účastníkov prieskumu sa identifikoval ako bisexuáli, ktorí prevládajú aj medzi mladšou generáciou.



Z výsledkov prieskumu vyplýva, že "počet LGBTQ osôb bude v Spojených štátoch pravdepodobne narastať, tento trend však závisí najmä od mladých ľudí," vysvetlili výskumníci.