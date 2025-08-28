Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prieskum: Väčšina Američanov nepodporuje vojenské dodávky do Izraela

Dym stúpa pri explózii po izraelskom bombardovaní severného Pásma Gazy v pondelok 25. augusta 2025, čo je vidieť z južného Izraela. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Washington 28. augusta (TASR) - Väčšina Američanov, až 60 percent, nesúhlasí s ďalšími vojenskými dodávkami do Izraela, kým 32 percent ich podporuje. Vyplýva to z prieskumu univerzity Quinnipiac. Podpora americkej verejnosti voči vojenskému spojenectvu medzi Izraelom a USA je na základe tohto prieskumu najnižšia od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023. TASR o tom píše podľa portálu Politico.

S vojenskou podporou pre Izrael nesúhlasí 75 percent demokratov a 66 percent nezávislých. Na druhej strane 56 percent republikánov je za pokračovanie vojenskej podpory.

Podobné percento opýtaných demokratov sa tiež domnieva, že Izrael v Pásme Gazy pácha genocídu, kým až 64 percent republikánov s týmto tvrdením nesúhlasí.

Z prieskumu tiež vyplýva, že 37 percent Američanov viac sympatizuje s Palestínčanmi, kým o percentuálny bod menej z nich viac s Izraelčanmi.

Klesajúca podpora verejnosti voči Izraelu podľa Politico vyvíja dodatočný tlak na Biely dom, ktorý sa usiluje ukončiť vojnu medzi palestínskym militantným hnutím Hamas a Izraelom v Pásme Gazy. Prezident Donald Trump a ďalší vysokopostavení predstavitelia sa v stredu stretli, aby vypracovali stratégiu plánov pre Gazu po ukončení konfliktu.

Portál tiež pripomína, že debata o podpore Izraela sa stala ústrednou témou letných zasadnutí Demokratického národného výboru v Minneapolise. Vedenie Demokratickej strany konečné rozhodnutie o dvoch rezolúciách týkajúcich sa vzťahov medzi USA a Izraelom odložilo, aby v strane začalo „spoločný dialóg“.

Vojna v Pásme Gazy Demokratickú stranu už od začiatku rozdeľuje. Jedna z navrhovaných rezolúcií vyzýva na zbrojné embargo a pozastavenie dohôd o vojenskej pomoci s Izraelom.
