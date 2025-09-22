< sekcia Zahraničie
Prieskum: Väčšina Američanov považuje OSN za nevyhnutnú
Väčšina Američanov stále podporuje, aby vláda USA financovala OSN.
Autor TASR
Washington 22. septembra (TASR) - Väčšina Američanov považuje úlohu Organizácie spojených národov (OSN) za nevyhnutnú, no súčasne neefektívnu, ukázal nový prieskum verejnej mienky agentúry Gallup. Podľa veľkej väčšiny by Spojené štáty takisto mali v OSN naďalej zotrvať ako členská krajina. Rozdiely v týchto otázkach pretrvávajú medzi republikánmi a demokratmi. TASR o tom informuje podľa správy magazínu Politico.
Prieskum zverejnený v pondelok pred 80. zasadnutím Valného zhromaždenia OSN zistil, že hoci 60 percent Američanov považuje za OSN za potrebnú organizáciu, 63 percent sa domnieva, že si neplní svoju úlohu pri riešení globálnych výziev. V minulosti bola podpora OSN zo strany Američanov vyššia; v prieskume z roku 1997 uviedlo 85 percent z nich, že OSN zohráva vo svete potrebnú úlohu.
Väčšina Američanov stále podporuje, aby vláda USA financovala OSN. Nezhodujú sa však v rozsahu tohto financovania - zachovať jeho súčasnú úroveň si želá 35 percent opýtaných, 25 percent by ju chcelo ešte zvýšiť. Naopak, v prospech zníženia sa vyslovilo 37 percent.
Takmer 80 percent respondentov sa domnieva, že USA by mali zostať členom OSN. Na druhej strane 17 percent je presvedčených, že USA by mali svoje členstvo zrušiť. To je rovnaké percento ľudí ako v sondáži agentúry Gallup z roku 1996, avšak súčasne najvyššie za posledné desaťročia.
Pokiaľ ide o delenie pozdĺž straníckej príslušnosti, prívrženci Republikánskej strany historicky považujú OSN za nepotrebnú, zatiaľ čo demokrati ju vo všeobecnosti vnímajú pozitívnejšie. Päťdesiatdeväť percent republikánskych respondentov verí, že OSN nezohráva potrebnú úlohu. Rovnaký názor má iba 19 percent opýtaných demokratov.
Väčšina demokratov, republikánov a nezávislých sa zhoduje v tom, že Spojené štáty by mali zostať členom OSN. Republikáni sú však oveľa viac naklonení názoru, že USA by mali svoje členstvo zrušiť. Podobne sa vyjadrili len štyri percentá demokratov - v porovnaní s 17 percentami nezávislých a 36 percentami republikánov.
Americký prezident Donald Trump počas svojho druhého funkčného obdobia podľa Politico vo všeobecnosti vyzýva, aby sa USA stiahli z medzinárodných organizácií a znížili medzinárodnú zahraničnú pomoc. Na jeho nariadenie USA vo februári vystúpili z Rady OSN pre ľudské práva a potom v júli aj z UNESCO.
Najnovší prieskum Gallup prebehol formou telefonických rozhovorov od 1. do 20. augusta na náhodnej vzorke 1094 dospelých Američanov. Jeho štatistická chybovosť je na úrovni štyroch percentuálnych bodov.
