Väčšina Američanov pripisuje hlavnú vinu za pandemickú krízu vláde

Washington 8. októbra (TASR) - Viac Američanov pripisuje vinu za koronavírusovú krízu v USA svojej vláde než cudzím krajinám. Ukázal to nový prieskum verejnej mienky, ktorého výsledky priniesla vo štvrtok tlačová agentúra AP. Je to odmietnutie názoru administratívy prezidenta Donalda Trumpa, že najväčšiu chybu urobila Čína alebo iné krajiny.



Prieskum uskutočnila Harrisova fakulta pre verejnú politiku na Univerzite v Chicagu spoločne s tlačovou agentúrou Associated Press a inštitútom NORC Center for Public Affairs Research - ešte pred piatkom (2. októbrom), keď mal prezident Trump pozitívny výsledok testu na koronavírus a hospitalizovali ho. Trump v posledných mesiacoch zľahčoval vážnosť a dôsledky pandémie.



Názorové rozdiely, kto nesie zodpovednosť za pandémiu, kopírujú politické sympatie respondentov, či už voči Demokratickej alebo Republikánskej strane. Podľa prieskumu 56 percent Američanov tvrdí, že vláda USA nesie podstatnú zodpovednosť za situáciu, a 47 opýtaných dáva väčšiu vinu vládam iných krajín - a iba 39 percent ľudí tvrdí to isté o Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO).



"Odráža to všeobecnú nedôveru ľudí voči spôsobu, akým vláda rieši situáciu," povedal Austin Wright z Harrisovej fakulty pre verejnú politiku.



Počas pandémie zomrelo na ochorenie COVID-19 vo svete viac ako milión ľudí vrátane vyše 200.000 Američanov. Trump priamo obviňuje z rozšírenia koronavírusu Čínu, kde sa tento vírus prvýkrát objavil, a tiež nedostatočnú reakciu WHO na nákazu.



Prieskum takisto ukázal, že predovšetkým demokrati tvrdia, že za situáciu v krajine je zodpovedná americká vláda, kým republikáni pripisujú vinu niekomu inému. Až 79 percent spomedzi demokratov vraví, že veľký podiel zodpovednosti za situáciu má vláda USA, kým 37 percent uvádza, že vinu majú iné vlády, a 27 percent obviňuje WHO. Medzi republikánmi 38 percent ľudí tvrdí, že zodpovedná je vláda USA, 60 percent obviňuje vlády iných štátov a 55 percent takto vníma WHO.