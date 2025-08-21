< sekcia Zahraničie
Prieskum:Podľa väčšiny Američanov by všetci v OSN mali uznať Palestínu
Najmenej 145 zo 193 členov OSN teraz uznáva alebo plánuje uznať Palestínsky štát.
Autor TASR
Washington 21. augusta (TASR) - Päťdesiatosem percent Američanov si myslí, že všetci členovia Organizácie Spojených národov by mali uznať Palestínsky štát. Vyplýva to z prieskumu Reuters/Ipsos zverejneného v stredu, podľa ktorého tiež 59 percent opýtaných považuje izraelskú vojenskú ofenzívu v Pásme Gazy za neprimeranú, píše TASR.
Približne 33 percent respondentov nesúhlasí s tým, že by členovia OSN mali uznať palestínsku štátnosť, a ďalších deväť percent na túto otázku neodpovedalo.
Šesťdňový prieskum, ktorý sa uzavrel v pondelok, bol realizovaný online a zúčastnilo sa na ňom 4446 dospelých Američanov. Prieskum odhadil výrazný stranícky rozdiel v názore na otázku týkajúcu sa uznania Palestínskeho štátu. Tejto myšlienke vyjadrilo podporu 78 percent demokratov, no len 41 republikánov. Päťdesiattri percent republikánov nesúhlasí s tým, že by všetky členské štáty OSN mali uznať Palestínsky štát.
Najmenej 145 zo 193 členov OSN teraz uznáva alebo plánuje uznať Palestínsky štát.
Reuters konštatuje, že Izrael sa dlhodobo spolieha na vojenskú pomoc od svojho najsilnejšieho spojenca – Spojených štátov. Oslabenie verejnej podpory v USA by podľa britskej tlačovej agentúry pre Izrael predstavoval znepokojujúci signál. Izrael totiž nielenže vedie vojnu proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy, ale je tiež vystavený nevyriešenému konfliktu s Iránom, s ktorým v júni viedol vojnu, počas ktorej udreli na iránske jadrové zariadenia aj USA.
Prieskum bol uskutočnený len niekoľko týždňov po tom, čo Francúzsko, Kanada a Británia oznámili, že plánujú uznať Palestínsky štát.
Austrália, Kanada, Británia a ich európski spojenci minulý týždeň uviedli, že humanitárna kríza v Pásme Gazy dosiahla nepredstaviteľnú úroveň. OSN a humanitárne organizácie opakovane varujú pred šíriacim sa hladomorom na tomto palestínskom území.
Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva v utorok konštatoval, že Izrael nevpúšťa do palestínskej enklávy dostatočné množstvo pomoci, aby predišiel hladomoru. Izrael odmieta zodpovednosť za hlad v Pásme Gazy a viní z neho Hamas, ktorý podľa neho humanitárnu pomoc rabuje.
Približne 65 percent respondentov prieskumu uviedlo, že USA by mali v Pásme Gazy zasiahnuť a pomôcť ľudom vystaveným hladu, pričom 28 percent opýtaných s tým nesúhlasilo.
Prieskum takisto ukázal, že 59 percent Američanov považuje izraelskú vojenskú odpoveď na útok Hamasu zo 7. októbra 2023 za neprimeranú. Tridsaťtri percent opýtaných s tým nesúhlasí.
V prieskume Reuters/Ipsos z februára 2024 súhlasilo 53 percent respondentov s tým, že odpoveď Izraela v Pásme Gazy je nadmerná, a ďalších 42 percent s týmto názorom nesúhlasilo.
