Prieskum: Väčšina Američanov TikTok považuje za nástroj vplyvu Pekingu

Washington 1. mája (TASR) - Väčšina Američanov je presvedčená, že Čína zneužíva sociálnu sieť TikTok na formovanie verejnej mienky v USA. Vyplýva to z prieskumu agentúry Reuters/Ipsos, informuje TASR.



Prieskum sa uskutočnil počas schvaľovania zákona, podľa ktorého musí táto populárna platforma v USA do 270 dní od podpísania zákona prerušiť väzby s čínskou materskou spoločnosťou ByteDance. Inak jej hrozí zákaz.



Asi 58 percent opýtaných súhlasilo s tvrdením, že čínska vláda používa TikTok na "ovplyvňovanie americkej verejnej mienky". Medzi nimi bolo viac priaznivcov republikánov ako demokratov. Asi 13 percent s týmto tvrdením nesúhlasilo a zvyšok si nebol istý alebo neodpovedal.



S tvrdením, že Čína používa aplikáciu na "špehovanie každodenného života Ameriky" súhlasilo 46 percent opýtaných. Takéto obvinenie Peking poprel.



Podľa prieskumu 50 percent Američanov podporuje zákaz aplikácie, proti bolo 32 percent a zvyšok na to nemal názor alebo sa nevyjadril. Do prieskumu sa zapojili iba dospelí Američania a preto neodzrkadľuje názory ľudí do 18 rokov, ktorí tvoria významnú časť používateľov TikToku v Spojených štátoch. Uskutočnil sa online na vzorke 1022 ľudí na celoštátnej úrovni USA.



TikTok tvrdí, že vynaložil viac ako 1,5 miliardy dolárov na zvýšenie bezpečnosti osobných údajov asi 170 miliónov užívateľov aplikácie v USA a nebude ich zdieľať s čínskou vládou. Predstavitelia TikToku v Kongrese minulý rok potvrdili, že "nepropaguje ani neodstraňuje obsah na žiadosť čínskej vlády".



TikTok chce zákaz napadnúť na Najvyššom súde ako porušenie slobody prejavu zakotvenej v prvom dodatku Ústavy USA. Sudca v štáte Montana v novembri zablokoval zákaz TikToku s odvolaním sa na obavy z porušovanie slobody slova.