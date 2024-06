Prieskum: Väčšina Američanov vníma Trumpa lepšie ako Bidena

Washington 27. júna (TASR) — Bývalý americký republikánsky prezident Donald Trump je Američanmi z hľadiska osobnosti a vodcovských kvalít, ako aj veku a názorov hodnotený lepšie ako jeho demokratický vyzývateľ Joe Biden. Trump je tiež oveľa lepšie vnímaný medzi voličmi svojej vlastnej strany. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Gallupovho inštitútu zverejneného vo štvrtok, keď sa uskutoční prvý predvolebný televízny duel oboch politikov, informuje TASR na základe správy portálu The Hill.



Prieskum, vykonaný na vzorke 1005 náhodne vybraných dospelých Američanov v dňoch 3. – 23. júna, teda niekoľko dní po tom, ako Trumpa uznali za vinného v 34 bodoch obžaloby v procese týkajúcom sa podplácania pornoherečky Stormy Daniels, aby mlčala o ich vzťahu, ukazuje, že napriek všeobecne negatívnym hodnoteniam oboch už takmer istých kandidátov novembrových prezidentských volieb má Trump prevahu v kľúčových kategóriách.



Na Trumpa má pozitívny názor 46 percent respondentov, čo je jeho najlepší výsledok od pandémie ochorenia COVID-19. Naopak, Bidena kladne hodnotí len 37 percent opýtaných, čo je najmenej od roku 2007, keď bol ešte senátorom.



Hoci je Trump prvým odsúdeným exprezidentom v dejinách USA, viac voličov (46 percent) ho vníma ako kandidáta s lepšími osobnostnými a vodcovskými vlastnosťami potrebnými na výkon najvyššej funkcie ako Bidena (38 percent). Na porovnanie: v októbri 2016 len 30 percent opýtaných súhlasilo s tým, že Trump má predpoklady byť šéfom Bieleho domu.



Trumpa častejšie menujú respondenti ako kandidáta, ktorý odráža ich názory (pomer 49 ku 37 percentám v neprospech Bidena). Dôležité je, že vo všetkých týchto kategóriách vedie Trump medzi voličmi, ktorí sa deklarujú ako nezávislí.



Prieskum tiež naznačuje, že voliči považujú vek úradujúceho prezidenta (81 rokov) za oveľa väčší problém ako u jeho o tri roky mladšieho predchodcu. Až 76 percent opýtaných sa obáva, že Biden je príliš starý na to, aby bol prezidentom. Do tejto skupiny patrí aj významná časť (44 percent) priaznivcov Demokratickej strany.



Z prieskumu vyplýva tiež oveľa väčšie nadšenie medzi voličmi Republikánskej strany pre ich kandidáta. S Trumpom ako prezidentským kandidátom je spokojných 79 percent priaznivcov strany (o dva percentuálne body menej ako v roku 2020), s výberom Bidena je spokojných len 42 percent priaznivcov demokratov (o 14 percentuálnych bodov menej ako v roku 2020).