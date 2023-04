Prieskum: Väčšina Britov súhlasí so zachovaním monarchie

Londýn 24. apríla (TASR) - Väčšina Britov si praje, aby bola Británia aj naďalej konštitučnou monarchiou, kráľ Karol III. však nemá veľkú obľubu medzi mladými ľuďmi. Vyplýva to z výsledkom prieskumu, ktoré v pondelok zverejnila organizácia YouGov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Z prieskumu, na ktorom sa zúčastnilo takmer 4600 ľudí, vyplýva, že až 58 percent z opýtaných súhlasí so zachovaním monarchie. V prospech volenej hlavy štátu sa vyjadrilo 26 percent respondentov. Zvyšných 16 percent opýtaných odpovedalo "neviem".



Monarchiu však podporuje len približne tretina mladých ľudí vo veku 18–24 rokov a až 38 percent z nich by preferovala volenú hlavu štátu. Až tri štvrtiny mladých Britov pritom uviedli, že o britskú kráľovskú rodinu "nemajú záujem".



Naopak, podporu členom britskej kráľovskej rodiny najviac vyjadrili starší ľudia. Vo vekovej skupine 50–64 rokov to bolo 67 percent a u Britov starších ako 65 rokov monarchiu podporuje až 78 percent opýtaných.



Štyridsaťpäť percent respondentov sa domnieva, že Karol III. nie je v dostatočnom kontakte s britskou verejnosťou, 36 percent opýtaných si myslí opak.



Prieskum, ktorý vykonala YouGov na objednávku britskej stanice BBC, sa uskutočnil len dva týždne pred plánovanou korunováciou britského panovníka, ktorá sa bude konať 6. mája vo Westminsterskom opátstve v Londýne.



Agentúra AFP pripomína, že nevôľu v radoch britskej verejnosti vyvoláva i predpokladaná cena korunovácie, ktorá sa pravdepodobne vyšplhá na niekoľko desiatok miliónov libier. Bude sa totiž diať v čase, keď v Británii stúpajú životné náklady a mnohí zamestnanci a mnohé odbory organizujú rozsiahle štrajky.