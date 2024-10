Prieskum: Väčšina Čechov preferuje Harrisovú ako budúcu hlavu USA

Praha 23. októbra (TASR) - Väčšina Čechov preferuje, aby sa budúcou americkou prezidentkou stala Kamala Harrisová. Ukázal to prieskum agentúry STEM/MARK, podľa ktorého si jej víťazstvo praje približne dvakrát viac ľudí než víťazstvo Donalda Trumpa. Podľa výsledkov v stredu zverejneného prieskumu však ide skôr o hľadanie menšieho zla než o výslovné sympatie, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Kandidátku demokratov preferuje 53 percent opýtaných, Trumpovi fandí 27 percent respondentov a zvyšných 20 percent nemá vyhranený názor. "Na stranu Harrisovej sa prikláňajú častejšie mladí Česi pod 45 rokov, jedinci z domácností s vyššími príjmami a hlavne vysokoškolsky vzdelaní," priblížil výskumný analytik Radek Pileček. Harrisovú podporujú predovšetkým voliči strán súčasnej vládnej koalície, Trumpa najmä opozičná SPD či mimoparlamentná KSČM alebo Motoristi.



Víťazstvo kandidáta republikánov si v porovnaní mužov a žien častejšie želajú muži. Viac sa k nemu prikláňajú ľudia bez maturity, seniori nad 60 rokov či ľudia s nízkymi príjmami. Z regionálnej perspektívy mu viac fandia ľudia žijúci na Morave než v Čechách. Harrisová by mala najvyššiu podporu v Prahe, kde je jej naklonených 65 percent ľudí, pričom Trumpovi len 16 percent.



Pri otázke, prečo ľudia želajú víťazstvo danému kandidátovi, najčastejšie odpovedali, že sa im zdá ako prijateľnejšia možnosť - v prípade Trumpa to bolo 66 percent respondentov, u Harrisovej 48 percent. Viac než štvrtina jej priaznivcov ju podľa výsledkov prieskumu podporuje len preto, aby nevyhral Trump.



Obom kandidátom by víťazstvo len z dôvodu sympatií k ich osobnosti či strane prial podobne nízky počet ľudí - 22 percent Trumpovi a 24 percent Harrisovej. "Dôvody preferencie Harrisovej alebo Trumpa u českých obyvateľov jednoznačne ukazujú, že väčšine ľudí nie je veľmi sympatický ani jeden z nich, len hľadajú ten prijateľnejší variant," dodal Pileček.



Do výskumu agentúry STEM/MARK, ktorý sa uskutočnil od 26. septembra do 20. októbra, sa zapojilo 1018 respondentov starších než 18 rokov.







(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)