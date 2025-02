Prieskum: Väčšina Čechov si želá rýchly koniec vojny na Ukrajine

Praha 11. februára (TASR) - Česi sa o vojnu na Ukrajine zaujímajú v posledných týždňoch o niečo viac než predtým, čo môže súvisieť s návratom Donalda Trumpa do úradu amerického prezidenta. Vo všeobecnosti však informácie o vojne pre väčšinu ľudí v ČR nepatria medzi hlavné témy a celkovo sa vo verejnosti prejavuje únava z vojnového konfliktu. Väčšina Čechov si želá jeho rýchle ukončenie. Vyplýva to z výsledkov výskumu analytického ústavu STEM, ktoré zverejnil v utorok, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"V najnovšom januárovom meraní STEM sledujeme mierny nárast pozornosti, ktorý je možné do určitej miery spojiť s nástupom nového amerického prezidenta Donalda Trumpa do funkcie, čo dáva možnosť zmeny dynamiky vojny, prípadne perspektívu, že by mohlo v dohľadnej dobe dôjsť k jej ukončeniu," uviedol ústav.



Spresnil, že 23 percent ľudí v prieskume uviedlo, že sa o konflikt veľmi zaujíma, čo je medziročne o sedem percentuálnych bodov viac. Takzvaný stredný záujem, teda keď ľudia informácie aktívne nevyhľadávajú, ale len prijímajú, čo sa k nim dostane, označilo 39 percent opýtaných, ďalších 23 percent sa o situáciu veľmi nezaujíma a zvyšných 15 percent odpovedalo, že sa nezaujíma vôbec.



STEM podotkol, že počas roka 2024 až do súčasnosti bolo možné sledovať pokračujúci pokles záujmu o dianie na Ukrajine. "Naďalej sa zosilňujú hlasy skeptické voči pokračujúcej vojenskej podpore Ukrajine a česká verejnosť preferuje, aby došlo k ukončeniu vojny aj za cenu ústupkov na ukrajinskej strane," uviedol ústav.



Česi by podľa prieskumu najviac uprednostnili riešenia, ktoré by Ukrajine priniesli bezpečnostné záruky, aj keď by nezískala späť všetky okupované územia. Len malá časť verejnosti považuje úplné víťazstvo Ukrajiny (šesť percent) alebo, naopak, jej plnú kapituláciu (desať percent) za pravdepodobné. "Vo všeobecnosti môžeme povedať, že česká verejnosť najviac preferuje tie riešenia, ktoré by znamenali rýchly koniec vojny a zároveň by do určitej miery zachovali nezávislú Ukrajinu," dodal analytik STEM Jiří Táborský.



Zotrvanie ukrajinských utečencov v ČR podporuje stabilne nadpolovičná väčšina ľudí, v januárovom prieskume to bolo 54 percent. Česi však podľa STEM zostávajú k utečencom ostražití a vnímajú ich skôr ako ohrozenie než ako prínos. Väčšina podporuje ich ľahšie zapojenie na trhu práce, zároveň si však myslí, že by sa príchod ďalších utečencov mal obmedziť a ich počet v krajine postupne znižovať.



Do prieskumu, ktorý sa uskutočnil od 16. do 25. januára, sa zapojilo 1034 respondentov starších než 18 rokov.