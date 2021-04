Prieskum: Väčšina Čechov vidí Rusko ako hrozbu

Praha 22. apríla (TASR) - Česi väčšinou vnímajú Rusko ako bezpečnostnú hrozbu pre svoju krajinu. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median pre Český rozhlas, ktorý uskutočnila v čase súčasných napätých diplomatických vzťahov medzi oboma krajinami. Český rozhlas zverejnil prieskum vo štvrtok na svojej internetovej stránke.



Na otázky odpovedalo vyše 1000 respondentov v pondelok a utorok, teda krátko po tom, čo vládni predstavitelia informovali o možnom podiele ruských agentov na výbuchu muničného areálu v moravskej obci Vrbětice v roku 2014.



Vicepremiér Jan Hamáček z ČSSD v sobotu oznámil, že Česko v súvislosti s vrbětickou kauzou vyhostí 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe. O nutnosti tvrdého postupu voči Rusku následne hovorila aj väčšina opozičných strán.



Česi si podľa prieskumu agentúry Median prevažne myslia, že Rusko je bezpečnostnou hrozbou. Na škále od 1 do 10, keď jednotka znamená nulovú a desiatka obrovskú hrozbu, ohodnotili riziko číslom 6,5. Ako obrovskú hrozbu vníma Rusko takmer pätina oslovených.



"Sú to predovšetkým ľudia, ktorí žijú vo veľkých mestách. Tam uviedlo 25 percent obyvateľov, že Rusko pre nich predstavuje obrovskú hrozbu. Medzi voličmi ODS to isté uviedlo 34 percent respondentov a medzi tými, ktorí v prezidentských voľbách dali svoj hlas Jiřímu Drahošovi, to je 26 percent," spresnil pre Radiožurnál riaditeľ agentúry Median Přemysl Čech.



Naopak, desať percent opýtaných nepovažuje Rusko za hrozbu vôbec - medzi nimi je štvrtina voličov KSČM a pätina opýtaných nad 60 rokov. Respondenti v tejto vekovej skupine majú zároveň voči Rusku najvyhranenejšie postoje vo vnímaní tejto krajiny ako minimálnej či obrovskej hrozby.



Podľa Čecha to zrejme súvisí s tým, že si pamätajú okupáciu Československa sovietskymi vojskami. "Medzi tými staršími ľuďmi zostáva silná spomienka na to, čo sa tu odohralo v roku 1968," doplnil.



Po tom, čo sa objavilo dôvodné podozrenie zo zapojenia ruských tajných služieb do výbuchu vo Vrběticiach, minister priemyslu a obchodu za ANO Karel Havlíček povedal, že vláda nepočíta s účasťou ruskej firmy Rosatom na chystanom tendri na dostavbu nového bloku Jadrovej elektrárne Dukovany.



"Fakticky to znamená, že v rámci bezpečnostného posúdenia nebude kontaktovaný ani oslovený ruský dodávateľ Rosatom," vyhlásil.



Vyradenie Rosatomu podporuje v prieskume väčšina respondentov - celkom 65 percent. Najčastejšie sú to ľudia z veľkých miest, s vysokoškolským vzdelaním a voliči ODS a Pirátov.



"Proti vyradeniu je 27 percent českej populácie. Medzi voličmi KSČM je to dokonca 77 percent, " spresnil Čech.



Prevažná časť respondentov, ktorí odmietajú vyradenie Rosatomu z tendra na Dukovany, zároveň v prieskume uviedla, že Rusko nevníma ako hrozbu.