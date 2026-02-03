< sekcia Zahraničie
Prieskum: Väčšina Dánov považuje USA za nepriateľa krajiny
Do prieskumu spoločnosti Epinion, ktorý sa konal 21. až 28. januára, sa zapojilo 1053 Dánov starších ako 18 rokov.
Autor TASR
Kodaň 3. februára (TASR) - Šesťdesiat percent Dánov považuje Spojené štáty za nepriateľa, pričom menej ako pätina ich vníma ako spojenca, vyplýva z prieskumu, ktorého výsledky zverejnil v utorok verejnoprávny vysielateľ DR. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Prieskum zisťoval, či Dáni vnímajú USA ako spojenca alebo nepriateľa vzhľadom na aktuálne dianie. Sedemnásť percent opýtaných považuje USA za spojenca, 20 percent sa k tomu nevedelo vyjadriť a tri percentá odmietli odpovedať.
Dánsko označovalo dlhé roky USA za „najbližšieho spojenca“, no napätie medzi obomi krajinami sa v uplynulých týždňoch vystupňovalo pre snahy USA získať kontrolu nad jeho autonómnym ostrovom Grónskom. Americký prezident Donald Trump v januári ustúpil od svojich vyhrážok násilným prevzatím kontroly.
Do ulíc Kodane vyšli 17. januára tisíce Dánov, ktorí sa na protest proti americkým snahám o získanie kontroly vydali smerom k americkej ambasáde.
