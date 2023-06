Prieskum: Väčšina Európanov z generácie Z vidí horšiu budúcnosť

Hannover 15. júna (TASR) - Väčšina Európanov z generácie Z je presvedčená, že sa budú mať horšie než ich rodičia. Ukazuje to štúdia objednaná spoločnosťou TUI a zverejnená vo štvrtok. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Prieskumná spoločnosť YouGov kládla v mene cestovnej kancelárie TUI otázky 7085 mladým ľuďom vo veku 16 až 26 rokov v marci tohto roka a zistila, že 52 percent z nich vníma svoju budúcnosť pesimisticky.



Každoročný prieskum sa uskutočnil medzi mladými z Británie, Francúzska, Grécka, Nemecka, Poľska, Španielska a Talianska.



Iba 22 percent ľudí z uvedenej generácie je presvedčených, že budú lepšie zabezpečení než ich rodičia. Hoci iba desať percent dôveruje politickým stranám, 73 percent pokladá hlasovanie vo voľbách za svoju občiansku povinnosť.



Aj keď sa mladí Nemci a Poliaci prejavili v predchádzajúcich prieskumoch ako optimistickejší než ich európski susedia, teraz sú pesimistickejší, zistila spoločnosť YouGov.



Podľa sociológa Thorstena Faasa zo Slobodnej univerzity v Berlíne, ktorý prieskum riadil, odrážajú výsledky skôr pozvoľný trend než reakciu mladých na konkrétne javy, ako sú pandémia koronavírusu či ruská invázia na Ukrajinu.



"Postoje mladých Európanov k životu už dlhšie obdobie postupne temnejú. To znamená, že ak sa pozrieme dopredu, náhly zvrat tohto trendu nie je veľmi pravdepodobný," povedal Faas.



Ako generácia Z sa označujú ľudia narodení od konca 90. rokov 20. storočia do obdobia pred rokom 2010.