Prieskum: Väčšina Fínov chce vstúpiť do NATO

Helsinki 28. februára (TASR) - Väčšina Fínov v súčasnosti podporuje vstup svojej krajiny do NATO. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu verejnej mienky, ktorého výsledky zverejnili v pondelok. Ako píše agentúra AFP, ide o historickú zmenu tohto postoja a veľký posun v porovnaní s obdobím spred niekoľkých mesiacov.



Podľa prieskumu, ktorý bol urobený pre fínsku verejnoprávnu televíziu YLE, až 53 percent Fínov podporuje vstup svojej krajiny do Severoatlantickej aliancie, 28 percent bolo proti a 19 percent nebolo rozhodnutých.



"Úplne historický a mimoriadny výsledok," skonštatoval vedúci výskumný pracovník Fínskeho inštitútu pre medzinárodné vzťahy (FIIA) Charly Salonius-Pasternak, podľa ktorého ide o "dramatickú zmenu" postoja verejnosti.



Podľa YLE sa prieskum konal od 23. do 25. februára a zúčastnilo sa na ňom 1382 respondentov vo veku 18 až 80 rokov.



Naopak, podľa januárového prieskumu verejnej mienky, ktorý zverejnili noviny Helsingin Sanomat, sa o členstve Fínska v NATO vyjadrilo pozitívne len 28 percent opýtaných, zatiaľ čo 42 percent respondentov malo k nemu negatívny postoj.



"Jediná významná vec, ktorá sa zmenila, je, že Rusko zaútočilo na susednú krajinu, ktorá nie je členom NATO," povedal Salonius-Pasternak.



Hoci výsledky posledného prieskumu by mohli byť dôsledkom počiatočného šoku z ruskej invázie, výskumník sa domnieva, že podpora obyvateľov v tejto otázke pravdepodobne zostane na vyššej úrovni.



Keď Yle naposledy zadala podobný prieskum v roku 2017, podpora členstva v NATO bola na úrovni 34 percent, pripomína AFP.