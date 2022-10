Prieskum: Väčšina konzervatívcov chce, aby Trussová okamžite odstúpila

Londýn 18. októbra (TASR) - Väčšina členov britskej Konzervatívnej strany chce, aby ich predsedníčka a premiérka Liz Trussová okamžite odstúpila. Ako náhradu by privítali Borisa Johnsona. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice Sky News. Tá sa odvoláva na výsledky prieskumu inštitútu YouGov zo 17. – 18. októbra na vzorke 530 členov Konzervatívnej strany.



Viac než polovica členov (55 percent) vyjadrila v prieskume presvedčenie, že Trussová by mala okamžite odstúpiť. V prípade opätovnej voľby lídra strany by až 55 percent konzervatívcov podporilo bývalého ministra financií Rishiho Sunaka. Trussovú by volilo 25 percent členov.



Trussová sa predsedníčkou konzervatívcov stala 5. septembra po zverejnení výsledkov hlasovania členov strany, v ktorom porazila práve Sunaka.



Väčšina konzervatívcov (63 percent) uviedla, že bývalý premiér Boris Johnson by bol dobrou náhradou Trussovej, a 32 percent z nich ho označilo za najlepšiu možnú voľbu. Sunaka za najvhodnejšieho označilo 23 percent účastníkov. Johnson v júli po sérii škandálov oznámil svoju rezignáciu z postu lídra konzervatívcov i britského premiéra.



Novú premiérku vníma v súčasnosti priaznivo desať percent Britov. Vyplýva to z výsledkov iného prieskumu, zo 14. – 16. októbra, ktoré YouGov zverejnil v utorok. V dňoch 11. – 12. októbra Trussovú pozitívne vnímalo 15 percent obyvateľov krajiny.



Britská premiérka sa v pondelok ospravedlnila za chyby vo svojom programe, ktorý zahŕňal výrazné daňové úľavy a spôsobil pokles jej popularity. Odstúpiť však podľa svojich slov nemieni.