Prieskum: Väčšina ľudí si myslí,že kráľ Karol III. odvádza dobrú prácu

Londýn 5. septembra (TASR) - Britský kráľ Karol III. odvádza "dobrú prácu", myslí si väčšina obyvateľov Británie. Vyplýva to z prieskumu inštitútu YouGov krátko pred prvým výročím úmrtia britskej kráľovnej Alžbety II., informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Na otázku, či kráľ odvádza dobrú alebo zlú prácu, odpovedalo 59 percent opýtaných, že si vedie dobre. Karolov výkon vo funkcii za zlý považuje 17 percent respondentov.



Podpora monarchie medzi opýtanými však klesala s ich vekom. Podľa prieskumu 80 percent opýtaných nad 65 rokov monarchiu schvaľuje, medzi ľuďmi vo veku 18-24 rokov jej vyjadrilo podporu len 37 percent respondentov. Približne 61 percent všetkých vekových kategórií pritom uviedlo, že Británia by si mala zachovať monarchiu, pričom 24 percent by chcelo volenú hlavu štátu a 15 percent opýtaných si nebolo istých.



Na otázku, či kráľovská rodina stojí za vynaložené financie, odpovedalo 53 percent respondentov, že áno, zatiaľ čo 34 percent si myslí opak.



Na prieskume sa zúčastnilo 2020 respondentov a inštitút YouGov ho vykonal vo Veľkej Británii medzi 26. a 28. augustom.



Alžbeta II. bola najdlhšie vládnucou britskou panovníčkou a na tróne zotrvala 70 rokov. Zomrela vlani 8. septembra vo veku 96 rokov na zámku Balmoral v Škótsku. Po jej smrti nastúpil na trón jej syn Karol. Kráľ si spolu so svojou manželkou pripomenie úmrtie svojej matky v súkromí v ich škótskom sídle, uvádza DPA.