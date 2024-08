Prieskum: Väčšinu Maďarov pobúrili ukrajinské sankcie na ropu z Ruska

Budapešť 26. augusta (TASR) - Obmedzenie tranzitu ropy z Ruska cez Ukrajinu do Maďarska a na Slovensko zo strany Kyjeva považuje 69 percent Maďarov za poburujúce. Zásah Európskej komisie v záujme riešenia tohto problému očakáva až 77 percent opýtaných. Podľa agentúry MTI to vyplýva z výsledkov prieskumu inštitútu Nézőpont, ktoré zverejnili v pondelok, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Súčasťou eskalácie vojny je aj rozhodnutie Kyjeva, že čiastočne zastaví tranzit ruskej ropy smerujúceho do Maďarska a na Slovensko. Opatrenie síce neohrozuje dodávky plynu Maďarska a Slovenska, ale vzhľadom na pomoc, ktorú tieto dve krajiny Ukrajine poskytli, ide o prekvapujúci krok, poznamenal Nézőpont.



EK v nedeľu pre maďarskú komerčnú televíziu ATV uviedla, že nevyhovie žiadosti Maďarska a nezačne konzultácie s Ukrajinou v súvislosti s jej sankciami uvalenými na ruskú spoločnosť Lukoil. Preprava ropy z Ruska do Maďarska totiž nepodlieha sankciám, uviedla EK.



Očakáva sa tiež, že Maďarsko sa časom odstaví od ruských fosílnych energetických nosičov, dodala EK.



"Skutočnosť, že Komisia zamietla našu žiadosť a že nekoná, dokazuje, že ukrajinská vláda dostala pokyn z Bruselu urobiť takýto krok," povedal v sobotu šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó v Tihanyi na festivale Tranzit.