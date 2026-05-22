Prieskum: Ako Maďari vnímajú Orbánovu politickú kariéru?
Prieskum uskutočnil inštitút začiatkom mája.
Autor TASR
Budapešť 22. mája (TASR) - Väčšina Maďarov považuje aktívnu úlohu bývalého premiéra a predsedu Fideszu Viktora Orbána v politike za ukončenú, zatiaľ čo jeho priaznivci by chceli, aby pokračoval ďalej. Vyplýva to z výsledkov prieskumu inštitútu Idea, ktoré v piatok zverejnil server 24.hu.
Prieskum uskutočnil inštitút začiatkom mája. Drvivá väčšina maďarskej spoločnosti v ňom vyjadrila názor, že súčasná fáza politickej kariéry Orbána sa jeho volebnou porážkou skončila.
Spomedzi všetkých respondentov sa 59 percent vyjadrilo, že by sa mal úplne stiahnuť z verejného života, pričom desať percent is želá, aby sa z politiky nestiahol úplne, ale len z vedúcich pozícií.
Viac ako dve tretiny opýtaných sa tak domnievajú, že Orbánova úloha lídra sa skončila.
Z voličov bývalého vládneho bloku Fidesz-KDNP, naopak, zhruba dve tretiny podporujú zotrvanie expremiéra na čele Fideszu aj po volebnej prehre. Takmer tretina podporovateľov Fideszu však tiež vyjadrila názor, že by sa mal stiahnuť.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
