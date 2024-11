Prieskum: Väčšina Nemcov je po rozpade vlády za usporiadanie volieb

Berlín 7. novembra (TASR) - Väčšina nemeckých voličov je po rozpade vládnej trojkoalície za bezodkladné usporiadanie volieb do dolnej komory parlamentu, Spolkového snemu. Ukazuje to vo štvrtok zverejnený prieskum spoločnosti Infratest-Dimap pre verejnoprávnu stanicu ARD. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Až 65 percent respondentov podporuje okamžité vyhlásenie volieb do Bundestagu. Naopak, približne 33 percent súhlasí so zámerom spolkového kancelára Olafa Scholza usporiadať ich až v marci 2025.



Z prieskumu okrem toho vyplýva, že 34 percent Nemcov by volilo opozičnú Kresťanskodemokratickú úniu (CDU), zatiaľ čo 18 percent by podporilo krajne pravicovú stranu Alternatíva pre Nemecko (AfD).



Z vládnych strán by za Scholzových sociálnych demokratov (SPD) zahlasovalo 16 percent opýtaných a za Zelených 12 percent. Slobodnej demokratickej strane (FDP), ktorej predseda Christian Lindner bol odvolaný z funkcie ministra financií, hrozí, že neprekročí päťpercentné kvórum potrebné na zvolenie do Bundestagu.



Rozpadnutie Scholzovho nepopulárneho kabinetu podľa prieskumu víta približne 59 percent respondentov. 40 percent považuje za zodpovednú FDP, 26 percent obviňuje Zelených a iba 19 percent dáva vinu SPD, zdôraznila DPA.



K rozpadu nemeckej vlády došlo po tom, čo sa po odvolaní Lindnera z funkcie v dôsledku rozdielov v pohľadoch Scholza a FDP na hospodársku politiku vlády liberáli stiahli z koalície. Vo vláde z nej ostal minister dopravy Volker Wissing, ktorý však vo štvrtok oznámil, že zo strany odchádza.



Scholz v stredu oznámil, že Spolkový snem bude hlasovať o vyslovení dôvery jeho vláde 15. januára. Očakáva sa, že vláda hlasovanie neustojí. Ak by sa tak stalo, mohol by následne požiadať spolkového prezidenta o rozpustenie Spolkového snemu, čím by sa uvoľnila cesta k predčasným voľbám. Tie by sa mohli uskutočniť najneskôr koncom marca 2025.



Z opozície však už zaznievajú hlasy, že Scholz by mal dať parlament hlasovať o dôvere svojej vláde skôr, ideálne bezodkladne, a voľby by mohli potom byť už v januári.