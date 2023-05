Prieskum: Väčšina Nemcov je proti zníženiu veku voličov na 16 rokov

Berlín 24. mája (TASR) - Väčšina Nemcov je proti zníženiu veku pre účasť vo voľbách z 18 na 16 rokov. Vyplýva to z výsledkov prieskumu inštitútu INSA pre nemecký denník Bild, informuje agentúra DPA.



Podľa prieskumu je 62 percent respondentov proti návrhu, aby v budúcnosti mohli v spolkových parlamentných voľbách hlasovať už občania vo veku od 16 rokov. Takúto zmenu by podporilo len 27 percent opýtaných.



V prieskume uskutočnenom pred siedmimi rokmi inštitútom Allenbach sa proti tejto myšlienke vyslovilo 80 percent respondentov a podporilo ju len 13 percent opýtaných, pripomína DPA. Inštitút INSA uskutočnil prieskum na vzorke 1001 ľudí.



Do diskusie o znížení volebného veku zo súčasných 18 na 16 rokov sa nedávno zapojil aj nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier. "V súčasnej situácii to nevidím ako nevyhnutné, ale ako vhodné zamyslieť sa nad tým, či môžeme zvýšiť váhu mladších ľudí znížením volebného veku na 16 rokov aj v spolkových voľbách," povedal v rozhovore pre denník Frankfurter Allgemeine Zeitung.