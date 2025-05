PRIESKUM: Väčšina Nemcov má obavy z tretej svetovej vojny

Berlín 1. mája (TASR) - Väčšina nemeckých občanov má 80 rokov po páde nacistického režimu obavy o budúcnosť demokracie v krajine a z vypuknutia tretej svetovej vojny. Vyplýva to z prieskumu organizácie YouGov, ktorý má k dispozícii agentúra DPA, píše TASR.



Podľa prieskumu, na ktorom sa zúčastnilo 2000 respondentov, si až 64 percent Nemcov myslí, že demokracia v krajine je ohrozená a okolo 60 percent opýtaných vidí paralelu medzi súčasným vývojom a udalosťami v 30. a 40. rokoch minulého storočia.



Návrat k autoritatívnemu usporiadaniu podobnému nacistickému režimu považuje za možný 43 percent respondentov. Väčšina opýtaných, až 59 percent, sa obáva, že v dohľadnom čase by mohla vypuknúť tretia svetová vojna.



Respondentov sa tiež YouGov pri príležitosti nadchádzajúceho 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Európe pýtal, ako túto historickú udalosť vnímajú. Až 45 percent Nemcov považuje udalosti z 8. mája 1945 ako oslobodenie, kým ako porážku ich vníma asi 15 percent obyvateľstva. Viac ako štvrtina opýtaných si myslí, že ide o kombináciu porážky a oslobodenia.



Prieskum zistil aj to, že tri štvrtiny nemeckých občanov vinia z vojnových škôd v Nemecku nacistov. Zostatok opýtaných škody prisudzuje spojeneckým silám.