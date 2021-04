PRIESKUM: Väčšina Nemcov pochybuje o splnení vakcinačných cieľov

Berlín 5. apríla (TASR) - Takmer dve tretiny Nemcov vyjadrili pochybnosti, že sa podarí splniť cieľ kancelárky Angely Merkelovej, ktorým je do 21. septembra zaočkovať proti koronavírusu všetkých dospelých občanov krajiny. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky inštitútu YouGov pre agentúru DPA, ktorého výsledky boli zverejnené v pondelok.



Len 23 percent opýtaných si myslí, že vláde sa podarí tento cieľ dosiahnuť. Skeptický postoj vyjadrilo, naopak, až 62 percent respondentov. Nerozhodných bolo v tejto záležitosti 15 percent ľudí.



Ešte vo februári v obdobnom prieskume dôverovalo vakcinačnému plánu vlády v Berlíne 26 percent ľudí, pričom 57 percent ho spochybňovalo.



Nemecká očkovacia kampaň je v porovnaní s mnohými krajinami vrátane USA či Británie pomalá. V priebehu apríla sa má však jej tempo zvýšiť po tom, ako začne vakcíny aplikovať aj približne 35.000 praktických lekárov. Neskôr sa k nim majú pridať i špecialisti a súkromní či podnikoví lekári.



Mierne sa medzičasom znížila i ochota ľudí dať sa zaočkovať. Zatiaľ čo v januári uviedlo v prieskume 67 percent ľudí, že chcú dostať vakcínu proti ochoreniu COVID-19, aktuálne je to len 57 ľudí, resp. 65 percent pri osobách, ktoré už dostali prvú dávku vakcíny.