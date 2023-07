Prieskum: Väčšina Nemcov podporuje cieľ 2 % HDP na vojenské výdavky

Berlín 10. júla (TASR) - Veľká väčšina Nemcov je za to, aby nemecká vláda každoročne vynakladala na obranu aspoň dve percentá hrubého domáceho produktu (HDP). TASR o tom informuje podľa pondelkovej správy tlačovej agentúry DPA.



Členské štáty NATO sa zaviazali dosiahnuť tento cieľ. V prieskume, ktorý pre DPA uskutočnil inštitút pre výskum verejnej mienky YouGov, len 18 percent Nemcov uviedlo, že dvojpercentné výdavky sú pre nich príliš vysoké.



Na druhej strane si 45 percent respondentov myslí, že úroveň, o ktorú sa nemecká vláda usiluje, je správna, zatiaľ čo 21 percent by uvítalo ešte vyššie výdavky na obranu.



Nemecká vláda si stanovila za cieľ vynakladať na obranu každý rok dve percentá z hospodárskeho výkonu krajiny. Túto úroveň majú prvýkrát dosiahnuť budúci rok s pomocou osobitného fondu vo výške 100 miliárd eur, o ktorom sa rozhodlo v roku 2022 po ruskej invázii na Ukrajinu. NATO odhaduje, že nemecké výdavky na obranu budú tento rok predstavovať 1,57 percenta HDP.



Členské štáty Severoatlantickej aliancie sa ešte v roku 2014 dohodli, že do roku 2024 by sa mali priblížiť k referenčnej hodnote dvoch percent.



Minulý piatok, niekoľko dní pred tohtotýždňovým summitom v litovskom Vilniuse, sa rozhodli dve percentá stanoviť za minimálny cieľ. Okrem Nemecka v súčasnosti nedosahuje túto útoveň takmer 20 ďalších krajín NATO.