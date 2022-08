Prieskum: Väčšina Nemcov podporuje nosenie rúšok vo verejnej doprave

Berlín 14. augusta (TASR) - Väčšina ľudí v Nemecku stále podporuje nosenie rúšok vo verejnej doprave. Ukázal to prieskum verejnej mienky, ktorého výsledky zverejnila v sobotu tlačová agentúra DPA. Nemecká vláda v súčasnosti diskutuje o návrhu zákona, ktorý by obnovil opatrenia proti pandémii koronavírusu na jeseň a v zime.



Podľa prieskumu uskutočneného inštitútom YouGov pre agentúru DPA až 63 percent opýtaných podporuje povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest vo verejnej doprave.



Približne 58 percent opýtaných je za povinné nosenie rúšok či respirátorov v diaľkových vlakoch a počas diaľkových letov, pričom 24 percent ľudí sa vyjadrilo proti tejto povinnosti.



Pokiaľ ide o prekrytie horných dýchacích ciest vo verejných priestoroch, napríklad v obchodoch, podpora pre povinné nosenie rúšok je mierne nižšia - je za to okolo 46 percent respondentov.



Len 29 percent opýtaných odpovedalo, že rúška by mali byť povinné v školách.



Podpora pre toho opatrenie sa výrazne odlišuje podľa sympatií voličov voči politickým stranám, ukázal prieskum. Za nosenie rúšok je výrazná väčšina podporovateľov nemeckej strany Zelených. Najmenej rúška schvaľujú ľudia, ktorí v posledných celonemeckých voľbách dali hlas krajne pravicovej strane Alternatíva pre Nemecko (AfD). Z nich 51 percent je vo všeobecnosti proti povinnému noseniu rúšok.



Minister zdravotníctva Karl Lauterbach a minister spravodlivosti Marco Buschmann predstavili minulý týždeň nové opatrenia proti koronavírusu, ktoré majú začať platiť na jeseň.



Okrem iného navrhujú, aby nosenie rúšok zostalo povinné v diaľkových vlakoch a lietadlách, ako aj v nemocniciach a zariadeniach sociálnej starostlivosti. Zavádzanie ďalších opatrení bude v kompetencii 16 nemeckých spolkových krajín podľa miery šírenia covidu v jednotlivých regiónoch.



Nové opatrenia musí ešte schváliť nemecký kabinet a parlament.