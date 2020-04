PRIESKUM: Väčšina Nemcov podporuje predĺženie opatrení

Berlín 13. apríla (TASR) - Väčšina Nemcov je proti uvoľneniu obmedzení pohybu zavedených z dôvodu pandémie nového koronavírusu. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky inštitútu YouGov zverejneného v pondelok, ktorý si objednala tlačová agentúra DPA.



Prieskum ukázal, že 44 percent opýtaných podporilo predĺženie rozsiahlych opatrení obmedzujúcich voľný pohyb osôb v Nemecku aj po 19. apríli, keď vyprší platnosť aktuálneho nariadenia. Dvanásť percent respondentov vyjadrilo dokonca názor, že súhlasí so sprísnením existujúcich opatrení. Za ich zmiernenie bolo, naopak, len 32 percent ľudí. Obmedzenia, na ktorých sa dohodla nemecká vláda s jednotlivými spolkovými krajinami, chce zrušiť osem percent opýtaných. Päť percent respondentov sa k týmto otázkam nevyjadrilo.



Nemci takisto v prieskume preukázali vysokú mieru dodržiavania platných opatrení - 78 percent uviedlo, že ich dodržiava bez výnimky, 18 percent len čiastočne a dve percentá vôbec. Tieto údaje ukazujú, že v porovnaní s koncom marca, keď došlo k zavedeniu spomínaných opatrení, sa disciplína obyvateľov Nemecka znížila len mierne. Osemdesiat tri percent opýtaných vtedy v prieskume odpovedalo, že konajú v súlade s opatreniami a 12 percent tak robí iba čiastočne.



O tom, ako bude krajina na pandémiu reagovať po 19. apríli, bude v stredu rokovať kancelárka Angela Merkelová s premiérmi spolkových krajín. Opatrenia obmedzujúce pohyb osôb zaviedlo Nemecko najprv 22. marca na dva týždne. Neskôr boli predĺžené do 19. apríla.



V krajine už predtým zakázali športové a kultúrne podujatia a zatvorili takmer všetky obchody s výnimkou potravín.



Počet ľudí nakazených koronavírusom SARS-CoV-2 sa v Nemecku zvýšil o 2537 na 123.016, ako vyplýva z pondelňajších údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI), píše agentúra Reuters. Ide pritom o nižší nárast v počte nových prípadov, ako zaznamenali úrady v nedeľu (2821) a počet infikovaných sa tak zároveň už tretí deň za sebou znižuje po tom, čo štyri dni narastal. Počet úmrtí sa za uplynulých 24 hodín zvýšil o 126 na 2799. Z ochorenia COVID-19 sa doposiaľ v Nemecku vyliečilo 64.300 ľudí.