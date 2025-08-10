< sekcia Zahraničie
Prieskum: Väčšina Nemcov podporuje uznanie Palestínskeho štátu
Podpora bola vyššia u ľudí vo východnom Nemecku (59 percent) oproti západnému (53 percent) a u ľudí medzi 18 a 29 rokmi (60 percent).
Autor TASR
Berlín 10. augusta (TASR) - Tesná väčšina obyvateľov Nemecka podporuje uznanie Palestínskeho štátu, hoci spolková vláda v súčasnosti takýto krok odmieta. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu inštitútu Forsa pre magazín Internationale Politik, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
V prieskume vyjadrilo podporu uznaniu Palestínskeho štátu 54 percent opýtaných a 31 percent bolo proti. Podpora bola vyššia u ľudí vo východnom Nemecku (59 percent) oproti západnému (53 percent) a u ľudí medzi 18 a 29 rokmi (60 percent). Na prieskume sa koncom júla zúčastnilo 1001 ľudí.
Až 85 percent opýtaných voličov strany Ľavica súhlasí s uznaním Palestínskeho štátu, podpora bola vysoká aj u voličov Zelených (66 percent) a SPD (52 percent). Z parlamentných strán najmenej podporujú takúto myšlienku voliči CDU/CSU (48 percent) a krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko (45 percent).
Súčasná nemecká vláda tvrdí, že podporuje dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu, v ktorom budú oba národy žiť v mieri vedľa seba. Podľa agentúry DPA však uznanie Palestíny kabinet považuje až za konečný krok v mierovom procese.
Palestínsky štát uznalo už takmer 150 zo 193 štátov OSN. V dôsledku prebiehajúcej izraelskej ofenzívy v Pásme Gazy sa aj ďalšie krajiny pripravujú podstúpiť tento krok. Uznanie Palestíny avizovalo Francúzsko, pri nesplnení stanovených podmienok aj Kanada, Spojené kráľovstvo alebo Malta.
V prieskume vyjadrilo podporu uznaniu Palestínskeho štátu 54 percent opýtaných a 31 percent bolo proti. Podpora bola vyššia u ľudí vo východnom Nemecku (59 percent) oproti západnému (53 percent) a u ľudí medzi 18 a 29 rokmi (60 percent). Na prieskume sa koncom júla zúčastnilo 1001 ľudí.
Až 85 percent opýtaných voličov strany Ľavica súhlasí s uznaním Palestínskeho štátu, podpora bola vysoká aj u voličov Zelených (66 percent) a SPD (52 percent). Z parlamentných strán najmenej podporujú takúto myšlienku voliči CDU/CSU (48 percent) a krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko (45 percent).
Súčasná nemecká vláda tvrdí, že podporuje dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu, v ktorom budú oba národy žiť v mieri vedľa seba. Podľa agentúry DPA však uznanie Palestíny kabinet považuje až za konečný krok v mierovom procese.
Palestínsky štát uznalo už takmer 150 zo 193 štátov OSN. V dôsledku prebiehajúcej izraelskej ofenzívy v Pásme Gazy sa aj ďalšie krajiny pripravujú podstúpiť tento krok. Uznanie Palestíny avizovalo Francúzsko, pri nesplnení stanovených podmienok aj Kanada, Spojené kráľovstvo alebo Malta.