Prieskum: Väčšina Nemcov podporuje v otázkach obrany menší vplyv USA

Berlín 3. decembra (TASR) - Väčšina Nemcov je v otázkach obrany svojej krajiny za zníženie závislosti od Spojených štátov a za užšiu spoluprácu s Ruskom. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky inštitútu YouGov zverejneného v utorok, ktorý si nechala vypracovať agentúra DPA.



Päťdesiatpäť percent Nemcov uviedlo, že v prípade útoku by presadzovalo, aby európske krajiny, ktoré sú členmi Severoatlantickej aliancie, svoju obranu riadili bez podpory Spojených štátov.



Približne pätina (21 percent) Nemcov sa, naopak, podpory americkej armády vzdať nechce. Prieskum ukázal, že 48 percent opýtaných je za celkový alebo čiastočný odsun amerických vojakov z Nemecka, kde sa ich nachádza 35.000. Zhruba tretina (32 percent) respondentov uviedlo, že v Nemecku by mal zostať plný kontingent amerických vojakov.



Užšie spojenectvo organizácie NATO s Ruskom požaduje 54 percent opýtaných. Len 21 percent ľudí súhlasí s tvrdou politikou voči Moskve. Rozdielnosti sa objavili v otázke ekonomických sankcií Európskej únie voči Rusku: 34 percent súhlasí s vylúčením Ruska z NATO, zatiaľ čo 37 percent je proti tomu.



Severoatlantická aliancia v roku 2014 rozhodla v dôsledku krízy na Ukrajine a anexie Krymského polostrova o pozastavení spolupráce s Ruskou federáciou.