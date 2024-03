PRIESKUM: Väčšina Nemcov sa obáva ruských špionážnych akcií

Berlín 8. marca (TASR) - Väčšina Nemcov je znepokojená v súvislosti s tým, že Nemecko sa čoraz častejšie stáva terčom operácií ruskej tajnej služby. Zároveň sa domnieva, že krajina nie je na ruské špionážne pokusy pripravená. Vyplýva to z výsledkov prieskumu berlínskej spoločnosti Infratest dimap pre vysielaciu sieť ARD, ktoré zverejnili vo štvrtok. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Až 70 percent respondentov je podľa prieskumu znepokojených narastajúcou špionážnou aktivitou a 67 percent sa obáva nedostatočnej pripravenosti na ňu. Väčšina v podobe 62 percent opýtaných je tiež znepokojená, že Nemecko môže byť priamo vtiahnuté do vojny, ktorú Rusko vedie na Ukrajine.



Ruské médiá pred týždňom v piatok zverejnili uniknutý záznam z rozhovoru vysokopostavených predstaviteľov nemeckého letectva, čo vyvolalo nepokoj v diplomatických kruhoch, pripomína DPA. O týchto dôverných informáciách vrátane scenárov nasadenia striel typu Taurus v prípade ich budúceho možného dodania na Ukrajinu sa zjavne diskutovalo na nezabezpečenej platforme.



Nemci podľa spomenutého prieskumu zostávajú otvorení väčším výdavkom v sektore obrany. Traja zo štyroch (74 percent) respondentov považujú za správne rozhodnutie vlády v Berlíne permanentne minúť aspoň dve percentá z hrubého domáceho produktu na obranu - čo je výrazne viac než v predchádzajúcom období.



Podľa 43 percent opýtaných respondentov by mali byť vyššie výdavky na obranu financované šetrením v iných oblastiach, píše DPA. Podľa prieskumu sa 34 percent Nemcov vyslovilo v prospech pozastavenia dlhovej brzdy a čerpania úverov. Za zvyšovanie daní a odvodov bolo len deväť percent opýtaných.



Z prieskumu vyplýva, že väčšina respondentov, 61 percent, podporuje postoj nemeckého kancelára Olafa Scholza, ktorý doposiaľ odmieta dodanie riadených striel Taurus na Ukrajinu. Podobné výsledky priniesol aj v stredu zverejnený prieskum agentúry YouGov pre DPA, podľa ktorého je proti dodaniu týchto rakiet 58 percent opýtaných a len 28 percent ho podporuje.



Scholz minulý týždeň jasne odmietol dodanie rakiet Taurus, pripomína DPA. Dôvodom sú obavy, že Nemecko môže byť priamo vtiahnuté do vojny v prípade, že tieto strely zasiahnu ruské územie.