Prieskum: Väčšina Nemcov si za nového kancelára praje Markusa Södera

Berlín 10. júla (TASR) - Väčšina obyvateľov Nemecka si praje, aby ministerský predseda spolkovej krajiny Bavorsko Markus Söder prevzal po Angele Merkelovej mandát spolkového kancelára. Merkelová odstúpi z postu líderky najväčšej európskej ekonomiky na budúci rok.



Podľa prieskumu, ktorého výsledky v piatok zverejnila nemecká verejnoprávna televízia ZDF, Södera podporuje ako najlepšieho kandidáta na kancelára 64 percent Nemcov, pričom dôvodom je jeho zručné riešenie koronavírusovej krízy v Bavorsku.



Södera si pritom v marci vedelo predstaviť v kresle kancelára iba 30 percent Nemcov. Söder (53) je zároveň šéfom konzervatívnej Kresťansko-sociálnej únie Bavorska (CSU), ktorá je partnerskou stranou Merkelovej Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU).



Söder sa v súvislosti s podporou na post nemeckého kancelára teší priazni najmä v radoch voličov stredopravicovej koalície CDU/CSU. Približne 78 stúpencov CDU/CSU si zároveň myslí, že Söder by mal viesť tento konzervatívny politický blok do nasledujúcich parlamentných volieb, ktoré sú stanovené na september, informuje tlačová agentúra DPA.



Zatiaľ čo bavorský premiér opakovane odmieta akékoľvek diskusie o svojom presune z Mníchova do Berlína, prieskum ZDF ho stavia do silnej pozície na obsadenie najvplyvnejšej funkcie v nemeckej politike. Prieskum totiž ukázal, že za Söderom nasledujú s výraznou stratou politici z CDU Friedrich Merz (31 percent), Armin Laschet (19 percent) a Norbert Röttgen (14 percent).