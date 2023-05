Prieskum:Väčšina Nemcov chce, aby Kyjev začal rokovať s Ruskom o mieri

Berlín 12. mája (TASR) - Väčšina Nemcov si želá, aby Kyjev začal rokovať s Moskvou o ukončení vojny na Ukrajine. Vyplýva to z výsledkov prieskumu organizácie YouGov. TASR o tom informuje na základe piatkovej správy agentúry DPA.



Respondenti v prieskume odpovedali na otázku, či by Ukrajina v tejto chvíli mala alebo nemala rokovať s Ruskom o ukončení vojny. Z výsledkov vyplýva, že za okamžité mierové rokovania je 55 percent opýtaných, zatiaľ čo 28 percent je proti.



Podľa prieskumu je navyše 54 percent opýtaných Nemcov proti pozvaniu Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie.



DPA pripomenula, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je pozvaný na júlový summit NATO v litovskom Vilniuse a dúfa, že jeho krajina tam dostane pozvánku na vstup do Aliancie.



Členské krajiny NATO vrátane Spojených štátov a Nemecka údajne nedávno za zatvorenými dverami jasne naznačili, že na summite vo Vilniuse nechcú prijať žiadne záväzky nad rámec vágnej deklarácie z roku 2008. Lídri členských krajín Aliancie sa vtedy v Bukurešti dohodli, že Ukrajina a Gruzínsko sa stanú členmi NATO, avšak nestanovili konkrétny termín pre ich vstup.



Organizácia YouGov uskutočnila prieskum od 5. do 10. mája na vzorke 2147 ľudí.