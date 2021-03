Väčšina Nemcov žiada uvoľnenie protipandemických opatrení

Berlín 1. marca (TASR) - Nemecká vláda sa už v otázke zavádzania tvrdých opatrení proti šíreniu koronavírusu nemôže spoliehať na širokú podporu verejnosti. Vyplýva to z nového prieskumu verejnej mienky inštitútu YouGov Deutschland pre agentúru DPA, ktorý bol zverejnený v pondelok.



Iba 26 percent opýtaných podporuje pokračovanie reštrikcií a ešte menej respondentov (9 percent) sa vyslovilo za ich ďalšie sprísnenie.



Podľa prieskumu je väčšina Nemcov za uvoľňovanie opatrení (43 percent) alebo úplný návrat k normálnemu životu (17 percent).



Od polovice decembra, keď v krajine zaviedli prísny lockdown, je to prvýkrát, čo v prieskumoch inštitútu YouGov Deutschland nevyjadrila podporu vládnym opatreniam väčšina opýtaných.



Ako pripomína DPA, na začiatku lockdownu podporovalo protipandemické opatrenia 73 percent ľudí. Na základe týchto opatrení sa museli zatvoriť maloobchodné predajne s iným než nevyhnutným tovarom, školy, reštaurácie, hotely či kultúrne a rekreačné zariadenia.



Väčšina zo 16 nemeckých spolkových krajín sa v posledných týždňoch rozhodla postupne obnoviť v školách prezenčnú výučbu. V pondelok sa po celom Nemecku opäť otvorili kaderníctva.



Rozhodnutie predĺžiť v krajine lockdown do nedele 7. marca prijala vláda kancelárky Angely Merkelovej 10. februára po rokovaní s premiérmi jednotlivých spolkových krajín. O tom, aké opatrenia budú platiť po 7. marci, sa rozhodne v stredu.