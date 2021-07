Prieskum: Väčšina nezaočkovaných Američanov vakcináciu ani neplánuje

Washington 23. júla (TASR) - Väčšina občanov Spojených štátov, ktorí sa doteraz nedali zaočkovať, o tom neuvažuje ani v budúcnosti. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu, ktorý realizovalo americké Centrum pre výskum verejných otázok (NORC) agentúry Associated Press (AP).



Z dát vyplýva, že ľudia odmietajúci očkovanie neveria, že ich vakcína ochráni pred nákazlivejším variantom delta. AP v tejto súvislosti pripomína, že súčasné vedecké poznatky hovoria o tom, že schválené vakcíny poskytujú ochranu aj pred "agresívnejším" variantom.



Podľa prieskumu NORC len tri percentná z doteraz nezaočkovaných Američanov sa plánujú v dohľadnej dobe "určite dať zaočkovať". "Pravdepodobne" podstúpi očkovanie iba 16 percent z doteraz nezaočkovaných.



Až 45 percent nezaočkovaných tvrdí, že sa "určite nedá zaočkovať", a ďalších 35 percent tvrdí, že sa "pravdepodobne nedá zaočkovať".



Medzi možné dôvody, prečo nezaočkovaní neplánujú návštevu vakcinačného centra, až 64 percent z nich uviedlo, že neveria v účinnosť vakcín proti variantu delta.



"Vždy sme vedeli, že určitú časť populácie bude ťažké presvedčiť bez ohľadu na to, čo ukazujú fakty", povedal doktor Amesh Adalja, špecialista na infekčné choroby z Univerzity Johnsa Hopkinsa.



Riaditeľka amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) Rochelle Walenskyová zopakovala, že súčasný nárast prípadov v USA je "pandémiou nezaočkovaných", pretože drvivú väčšinu pacientov ležiacich v nemocniciach tvoria ľudia, ktorí nemajú ani jednu dávku vakcíny.



Podľa agentúry AP stúpol počet nových prípadov v USA za uplynulé dva týždne takmer trojnásobne. Podľa aktuálnych štatistík CDC je úplne zaočkovaných len niečo vyše 56 percent občanov USA.