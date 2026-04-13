Prieskum: Väčšina Poliakov chce vydanie exministra Ziobra z Maďarska
Autor TASR,aktualizované
Varšava 13. apríla (TASR) - Väčšina Poliakov si želá, aby Maďarsko vydalo bývalého ministra spravodlivosti Zbigniewa Ziobra do Poľska. Vyplýva to z prieskumu agentúry IBRiS pre Rádio ZET, podľa ktorého sa za jeho vydanie vyslovilo 61 percent respondentov, proti bola necelá štvrtina a 15 percent opýtaných nemalo názor. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Vydanie podporujú takmer všetci voliči Občianskej koalície Donalda Tuska a koaličných zoskupení Ľavica a Tretia cesta. Naopak, medzi podporovateľmi strany Právo a spravodlivosť prevažuje nesúhlas, zatiaľ čo medzi voličmi opozičnej Konfederácie sú názory rozdelené.
Exminister Ziobro sa dlhodobo zdržiava v zahraničí, pričom Maďarsko mu udelilo politický azyl. Je podozrivý z viacerých trestných činov vrátane zneužívania financií z Fondu spravodlivosti, určeného na pomoc obetiam trestných činov. Poľská prokuratúra požiadala v jeho prípade o vydanie európskeho zatýkacieho rozkazu. Ziobro obvinenia odmieta a považuje ich za politickú represiu.
Okrem Ziobra udelila Budapešť azyl aj stíhanému poslancovi strany PiS Marcinowi Romanowskému. Štátny tajomník poľského ministerstva spravodlivosti Arkadyusz Myrcha očakáva, že nová maďarská vláda nad politikmi už nebude držať ochrannú ruku. „Porážka Viktora Orbána znamená koniec ochranného politického a úradného dáždnika v Maďarsku pre Zbigniewa Ziobra a Marcina Romanowského,“ vyhlásil vo vysielaní rádia. V prípade Romanowského už podľa neho bol európsky zatykač postúpený maďarskej strane. „Ide však samozrejme vždy o rozhodnutie súdu,“ dodal.
Prieskum sa uskutočnil 27. a 28. marca na reprezentatívnej vzorke 1067 respondentov.
