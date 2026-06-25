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PRIESKUM: Vačšina Poliakov je proti prijatiu Ukrajiny do EÚ
Prieskum uskutočnil inštitút IBRiS 12. a 13. júna na reprezentatívnej vzorke 1068 respondentov.
Autor TASR
Varšava 25. júna (TASR) - Väčšina Poliakov nesúhlasí so vstupom Ukrajiny do Európskej únie (EÚ). Vyplýva to z prieskumu inštitútu IBRiS pre rozhlasovú stanicu Radio Zet, výsledky ktorého zverejnili vo štvrtok. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Proti členstvu Ukrajiny v EÚ sa vyslovilo takmer 60 percent respondentov, pričom vyše 32 percent uviedlo, že sú rozhodne proti. Vstup Ukrajiny do Únie podporilo viac ako 35 percent opýtaných, z toho osem percent odpovedalo „rozhodne áno“. Päť percent účastníkov prieskumu na otázku nevedelo odpovedať.
Prieskum uskutočnil inštitút IBRiS 12. a 13. júna na reprezentatívnej vzorke 1068 respondentov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Proti členstvu Ukrajiny v EÚ sa vyslovilo takmer 60 percent respondentov, pričom vyše 32 percent uviedlo, že sú rozhodne proti. Vstup Ukrajiny do Únie podporilo viac ako 35 percent opýtaných, z toho osem percent odpovedalo „rozhodne áno“. Päť percent účastníkov prieskumu na otázku nevedelo odpovedať.
Prieskum uskutočnil inštitút IBRiS 12. a 13. júna na reprezentatívnej vzorke 1068 respondentov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)