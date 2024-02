Prieskum: Väčšina Poliakov nechce predčasné parlamentné voľby

Varšava 4. februára (TASR) - Väčšina Poliakov si nemyslí, že predčasné parlamentné voľby sú dobrým riešením súčasnej napätej politickej situácie v Poľsku. Vyplýva to z výsledkov najnovšieho prieskumu spoločnosti United Surveys pre spravodajský portál Wirtualna Polska. TASR správu prevzala od agentúry PAP.



Poľský premiér Donald Tusk vo štvrtok pripustil možnosť usporiadania predčasných parlamentných volieb v prípade, ak bude do vládnutia zasahovať prezident Andrzej Duda.



Celkovo 67,8 percent respondentov v prieskume uviedlo, že predčasné voľby nie sú dobrým riešením, pričom 40,3 percent z nich je rozhodne proti ich usporiadaniu a 27,5 percent je skôr proti.



Naopak 13 percent opýtaných by rozhodne podporilo predčasné voľby a 11,8 by ich skôr podporilo.



V prípade podporovateľov bývalej vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) by celkovo 56 percent z nich podporilo predčasné voľby, z čoho 32 percent by ich podporilo rozhodne.



Až 93 percent podporovateľov súčasnej vládnej koalície považuje predčasné voľby za zlé riešenie.



United Surveys uskutočnila prieskum na vzorke 1000 dospelých Poliakov v dňoch 26. až 28. januára.