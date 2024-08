Prieskum: Väčšina Poliek v práci využíva umelú inteligenciu

Varšava 7. augusta (TASR) – Až 87 percent poľských žien využíva v práci umelú inteligenciu (AI). Vyplýva to z nedávneho prieskumu litovskej mimovládnej organizácie Women Go Tech, o ktorom v stredu informoval denník Rzeczpospolita. TASR informuje na základe správy agentúry PAP.



Do prieskumu sa zapojilo takmer 5500 osôb z 13 krajín východnej a strednej Európy. Poľských 87 percent využívania AI medzi ženami je takmer o 20 percent vyššie ako priemer.



Women Go Tech podporuje účasť žien v používaní nových technológií a najnovšie údaje naznačujú, že až 61 percent žien má záujem o rozšírenie svojich vedomostí o AI.



"Rozsiahle využívanie AI môže zvýšiť produktivitu a inovatívnosť a posilniť konkurencieschopnosť Poľska. Ak vezmeme do úvahy, že až 41 percent Poliek plánuje AI študovať alebo s ňou pracovať, ponúka sa šanca výrazne posilniť ekonomiku," vyhlásila Jarune Preiksaite, riaditeľka Women Go Tech.