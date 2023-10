Prieskum: Väčšina poľskej verejnosti schvaľuje pohraničné kontroly

Varšava 4. októbra (TASR) - Jasná väčšina poľskej verejnosti – 72,8 percenta – schvaľuje zavedenie pohraničných kontrol z dôvodu migrácie, ukázal nový prieskum. TASR prevzala stredajšiu správu z tlačovej agentúry PAP.



Spomedzi opýtaných sa 16,9 percenta vyjadrilo proti pohraničným kontrolám a 10,3 percenta nemalo na túto záležitosť názor.



Niektoré krajiny Európskej únie znovu zaviedli pohraničné kontroly a reagovali tým na migračnú krízu postihujúcu viacero členských štátov EÚ.



Pokiaľ ide o sympatie k politickej strane, až 97 percent podporovateľov vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) vyjadrilo súhlas s opätovným zavedením pohraničných kontrol Poľskom a za toto opatrenie bolo aj 43 percent opozičných voličov.



Prieskum, objednaný súkromnou rozhlasovou stanicou RMF FM, urobil inštitút IBRiS 29. až 30. septembra medzi 1100 ľuďmi.



Varšava v utorok 3. októbra dopoludnia ohlásila zavedenie dočasných kontrol na hraniciach so Slovenskom, a to už od polnoci z utorka na stredu. Dôvodom je nárast nelegálnej migrácie na Slovensku. Poľským pohraničníkom budú pomáhať aj vojaci.



Podľa poľskej vlády sú nové opatrenia zamerané na zníženie počtu migrantov prechádzajúcich cez Poľsko. Väčšina z nich pritom smeruje do Nemecka. Kontroly na poľsko-slovenských hraniciach zatiaľ obnovili na desať dní, pričom podľa poľskej vlády existuje vysoká pravdepodobnosť, že budú predĺžené.