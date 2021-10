Väčšina Rakúšanov si želá odchod Sebastiana Kurza z politiky

Viedeň 25. októbra (TASR) – Väčšina Rakúšanov si želá, aby bývalý kancelár Sebastian Kurz úplne odišiel z politiky. Za to, aby odstúpil z postu šéfa Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) a jej frakcie v parlamente, je 65 percent ľudí a len 27 percent chce, aby v týchto funkciách zotrval. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky Österreich-Trend pre agentúru APA a televíznu stanicu ATV, ktorého výsledky boli zverejnené v pondelok.



Opačné výsledky však prieskum ukázal medzi voličmi ÖVP, kde sa za Kurzovo pokračovanie v politike vyslovilo až 81 percent opýtaných a len 13 percent podporuje jeho odchod z uvedených pozícií.



Na otázku, ktorá osobnosť z radov ÖVP by bola vhodným kancelárom, získal najväčšiu podporu súčasný kancelár Alexander Schallenberg (41 percent). Kurza podporilo 23 percent respondentov, pričom 68 percent si myslí, že je na tento post vhodný „málo" alebo „vôbec".



Rakúšania kriticky hodnotia i to, že ministri z ÖVP sa na začiatku vládnej krízy postavili za Kurza a tvrdili, že ak Kurz nezostane kancelárom, odstúpia zo svojich funkcií. Nakoniec však všetci z nich v úrade zostali. Toto konanie odmieta 52 percent respondentov, zatiaľ čo 35 percent je za ich zotrvanie vo funkcii.



Prieskum na vzorke 800 osôb starších ako 16 rokov sa konal on-line a telefonicky v termíne 18.–21. októbra; štatistická odchýlka predstavuje +/- 3,5 percenta.



Nový rakúsky kancelár Schallenberg bol vymenovaný 11. októbra. K výmene na tomto poste došlo v dôsledku vyšetrovania jeho predchodcu Kurza protikorupčnou prokuratúrou (WKStA).



Voči Kurzovi, ktorý sa v polovici októbra stal poslancom Národnej rady i šéfom poslaneckého klubu ÖVP, prebiehajú aktuálne dve vyšetrovania. Prvé sa týka podozrení z krivej výpovede pred parlamentným výborom vyšetrujúcim kauzu Ibiza z roku 2019, ktorá viedla k pádu jeho vlády s pravicovou Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ).



Druhé súvisí s tým, že Kurz a okruh jemu blízkych ľudí údajne využili zdroje z rezortu financií na to, aby si pred parlamentnými voľbami v roku 2017 zaistili pozitívne správy v médiách a prikrášlené prieskumy verejnej mienky v prospech ÖVP. Prokuratúra WKStA v tejto súvislosti vyšetruje pre podozrenia zo sprenevery a úplatkárstva celkovo desať osôb. Samotný Kurz tieto obvinenia odmieta.