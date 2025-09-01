< sekcia Zahraničie
Prieskum: Väčšina Ukrajincov chce prímerie s bezpečnostnými zárukami
Prieskum odhalil, že 82 percent respondentov považuje rokovania za realistickú cestu k ukončeniu vojny, 62 percent uprednostňuje, aby sa kompromis hľadal s pomocou iných krajín.
Autor TASR
Kyjev 1. septembra (TASR) - Veľká väčšina Ukrajincov si želá prímerie, ale len v prípade jasných bezpečnostných záruk. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu verejnej mienky ukrajinskej spoločnosti Rating Group, informuje TASR podľa agentúry DPA a webstránky spoločnosti.
Prieskum sa uskutočnil na vzorke 1600 Ukrajincov v čase od 21. do 23. augusta. Dovedna 75 percent opýtaných považovalo za nevyhnutnú podmienku prímeria bezpečnostné záruky od Európy a Spojených štátov. Ukrajina dlhodobo volá po spoľahlivých bezpečnostných zárukách Západu, ktoré by Rusko aj po dosiahnutí mierovej dohody odradili od akýchkoľvek ďalších útokov.
Prieskum odhalil, že 82 percent respondentov považuje rokovania za realistickú cestu k ukončeniu vojny, 62 percent uprednostňuje, aby sa kompromis hľadal s pomocou iných krajín. Za priame rokovania s Moskvou je 20 percent.
Z opýtaných by 59 percent podporilo ukončenie bojov a hľadanie kompromisného riešenia, zatiaľ čo 20 percent sa vyslovilo za boje dovtedy, kým Ukrajina opäť nezíska Donbas a polostrov Krym. Iba 13 percent z respondentov podporilo návrat k demarkačnej línii z obdobia pred vypuknutím ruskej invázie (23. februára 2022), čo by už nezahŕňalo Krym a Donbas.
Vyše polovica opýtaných (58 percent) označila za najdôležitejšiu vec finančné záruky od západných spojencov Ukrajiny a dodávky zbraní v dostatočnom množstve, 31 percent považovalo za najdôležitejšie vrátenie okupovaných území.
Spomedzi ukrajinských činiteľov mal najvyššiu mieru dôvery bývalý hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl a súčasný veľvyslanec v Británii Valerij Zalužnyj (74 percent), prezident Volodymyr Zelenskyj (68 percent) a riaditeľ vojenskej rozviedky HUR Kyrylo Budanov (59 percent).
Ak by sa konali prezidentské voľby, podľa respondentov by najvyššiu podporu získal Zelenskyj (35 percent) nasledovaný Zalužným (25 percent). V potenciálnych parlamentných voľbách by zvíťazil hypotetický Zalužného blok (24 percent) nasledovaný predpokladaným subjektom Zelenského (20 percent).
